DeepSeek ainda é muito vulnerável: modelo R1 falhou em todos os testes de segurança

A DeepSeek está ainda a desbravar o mercado, com o seu modelo de Inteligência Artificial (IA) a ser testado, pela primeira vez, por muitos utilizadores, globalmente. Pelo seu impacto na indústria, um grupo de investigadores testou o R1 e concluiu que este é incrivelmente vulnerável a jailbreak.

Conforme a informação divulgada pela Wired, um grupo de investigadores de segurança da Universidade da Pensilvânia e da Cisco descobriu que o principal modelo de IA da DeepSeek, o R1, é incrivelmente vulnerável a jailbreak.

Os investigadores concluíram que o modelo de IA da DeepSeek "não conseguiu bloquear um único prompt nocivo", após ser testado contra "50 prompts aleatórios do conjunto de dados HarmBench", que inclui "crime cibernético, desinformação, atividades ilegais e danos gerais".

O DeepSeek R1 foi alegadamente treinado com uma fração dos orçamentos que outros fornecedores de modelos de ponta gastam no desenvolvimento dos seus modelos. No entanto, isso tem um custo diferente: segurança e proteção.