Apple relançou o iOS 18.3 para um modelo de iPhone mais antigo

Tem um iPhone 11? A Apple acaba de lançar uma nova versão da atualização de software iOS 18.3 da semana passada apenas para si!

iPhone 11 recebeu atenção extra

O iPhone 11 é, ainda, um dos mais utilizados do leque dos modelos após iPhone X. O dispositivo continua a ser atualizado e o seu desempenho mantém-se numa escala razoável, ao ponto de ter milhões de utilizadores ativos. Contudo, este modelo é de setembro de 2019, portanto, há mais de 5 anos. E precisa de uma atenção especial.

A Apple terá lançado essa atenção especial. O iOS 18.3 build 22D64 já está disponível para iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. O modelo recebeu a mesma atualização para o iOS 18.3 na semana passada que outros modelos de iPhone.

A nova construção sugere que algo específico para a linha do iPhone 11 precisava ser resolvido com uma nova construção. A compilação do iOS 18.3 para outros modelos de iPhone é 22D63.

O que há de novo no iOS 18.3?

A atualização de software concentra-se principalmente em mudanças no Apple Intelligence, que não funciona no iPhone 15 e anteriores, mas inclui ajustes de recursos e correções de segurança.

Esta atualização inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

A calculadora repete a última operação matemática quando se toca novamente no sinal de igual

Corrige um problema em que o teclado podia desaparecer ao iniciar um pedido digitado da Siri

Resolve um problema em que a reprodução de áudio continuava até a música terminar, mesmo depois de fechar o Apple Music

Tem um iPhone 15 Pro ou qualquer modelo de iPhone 16? A Apple Intelligence viu estas alterações no iOS 18.3:

Resumos de notificações foram desativados temporariamente para a categoria de apps “Notícias & Entretenimento”. A Apple diz que a funcionalidade será reativada numa futura atualização.

Os resumos de notificações agora são indicados por texto em itálico no Ecrã de Bloqueio.

Pode desativar os resumos de notificações diretamente no Ecrã de Bloqueio ou na Central de Notificações, deslizando, tocando em “Opções” e escolhendo “Desligar Resumos”.

A Apple agora avisa que os resumos podem conter erros.

Melhorias na Visual Intelligence

Para os utilizadores do iPhone 16, o iOS 18.3 traz novidades na Visual Intelligence:

Agora pode adicionar um evento ao Calendário a partir de um cartaz ou panfleto. Basta tirar uma foto e a Apple Intelligence reconhece a data e hora, adicionando ao seu calendário.

A Visual Intelligence agora identifica uma maior variedade de plantas e animais.

A Visual Intelligence está disponível em todos os modelos do iPhone 16 e pode ser acessada pressionando longamente o controlo da câmara.

Apple Intelligence ativado por defeito

Com o iOS 18.3, a Apple decidiu ativar a Apple Intelligence por defeito para todos os novos utilizadores ou aqueles que atualizam para esta versão.

Isto significa que as funcionalidades não são mais optativas, mas sim ativadas automaticamente. Para desativá-la, basta ir a “Definições”, escolher “Apple Intelligence & Siri” e desligar a opção.

Tudo isto, como referimos, não está ainda disponível para os utilizadores da UE!

Outras melhorias

Portanto, o foco desta atualização, além das correções implícitas de segurança, focaram-se sobretudo no Apple Intelligence.