Após imposição de taxas, Putin diz que Donald Trump vai “restaurar a ordem” na Europa

Após a imposição de taxas sobre os produtos importados do Canadá, México e China, e com a União Europeia na mira, o Presidente da Rússia Vladimir Putin diz que Donald Trump vai "restaurar a ordem" na Europa.

Na sequência da decisão do Presidente dos Estados Unidos de impor taxas de importação aos parceiros mais próximos do país, Vladimir Putin, disse que o segundo mandato de Donald Trump vai "restaurar a ordem" na Europa.

Garanto-vos: Trump, com o seu carácter, com a sua persistência, vai restaurar a ordem na Europa muito rapidamente. E todos eles, vão ver - vai acontecer rapidamente, em breve -, todos eles vão ficar aos pés do mestre e vão abanar um pouco a cauda. Tudo se encaixará no seu devido lugar.

Disse Putin ao jornalista Pavel Zarubin, que apresenta o programa "Moscow. Kremlin. Putin" em horário nobre no canal de televisão estatal Rossiya-1.

Segundo a CNBC, os comentários foram relatados pela agência noticiosa estatal RIA Novosti e traduzidos pela Google.

Apesar de não ter dado detalhes sobre como Trump poderá "restaurar a ordem" - e sendo incerto o significado dos seus comentários -, a Rússia expressou ter esperança que a sua própria relação com os Estados Unidos pudesse melhorar com Trump.

As decisões de Donald Trump abanaram os mercados globais, ontem, após ter anunciado uma taxa de 25% sobre as importações do México e do Canadá e uma taxa de 10% sobre os produtos da China.

O Presidente dos Estads Unidos alertou que as taxas sobre a Europa poderão chegar "muito em breve", mas ressalvou que deverá haver um acordo com o Reino Unido, pela relação comercial mais equilibrada que mantêm.