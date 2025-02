“A ação mais agressiva em matéria de IA”: projeto de lei quer ilegalizar o uso da DeepSeek

Com a DeepSeek ainda a agitar a indústria da Inteligência Artificial (IA), um senador americano apresentou um projeto de lei que tornaria ilegal a utilização do modelo da empresa chinesa pelos utilizadores americanos.

Apresentado na semana passada, o projeto de lei do senador americano Josh Hawley visa "proibir os cidadãos dos Estados Unidos de desenvolverem capacidades de IA na República Popular da China".

A proposta de lei poderia levar à prisão, durante 20 anos, qualquer pessoa que importasse "tecnologia ou propriedade intelectual" desenvolvida na China, com multas até um milhão de dólares para indivíduos e 100 milhões de dólares para empresas.

Na perspetiva de Ben Brooks, investigador de IA de Harvard, se o projeto de lei avançar, esta será "facilmente a ação legislativa mais agressiva em matéria de IA".

Legisladores americanos temem DeepSeek da China

Uma vez que foi apresentado na semana passada, o projeto de lei terá perdido força. Contudo, a ideia mostra que existe um alarme entre os legisladores, na sequência do crescimento da chinesa DeepSeek.

Várias administrações falharam - a mando de interesses corporativos - em atualizar e fazer cumprir os nossos controlos de exportação em tempo útil. Não podemos deixar que isso continue!

Escreveram Josh Hawley e Elizabeth Warren, do Partido Republicano e do Democrata, respetivamente, num apelo ao Congresso obtido pelo The Washington Post.

No sentido de preservar os interesses do mercado dos Estados Unidos, o Congresso tem procurado afastar a China, com legisladores com posições divergentes a concordarem que o Governo de Joe Biden não agiu suficientemente rápido para implementar uma proibição das exportações de chips de IA para a China.

Os dois membros do Senado estão entre um número crescente de legisladores que procuram maiores controlos de exportação contra a China, limitando o acesso das empresas chinesas aos principais chips de IA de empresas como a NVIDIA.

Os legisladores acreditam que a IA chinesa pode representar uma grande ameaça à segurança nacional, enquanto as empresas norte-americanas continuam a recuperar do súbito, mas potente surgimento da DeepSeek.