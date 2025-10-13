LineageOS 23.0: Android 16 em centenas de smartphones com novas funcionalidades

A equipa por detrás do LineageOS anunciou o lançamento da sua mais recente iteração, a LineageOS 23.0. Baseada no Android 16, esta versão promete revitalizar a experiência de utilizadores em mais de uma centena de dispositivos, oferecendo novas funcionalidades e melhorias de segurança. Conheça as novidades e que smartphones a podem instalar.

LineageOS 23.0 chegou com o Android 16

Um dos principais desafios enfrentados pelos programadores está relacionado com as atualizações de segurança. A Google adotou um novo modelo “baseado no risco” para as suas atualizações mensais, o que significa que nem todas as vulnerabilidades são corrigidas de imediato, e o código-fonte para essas correções não é publicamente partilhado.

Esta situação obriga a equipa do LineageOS a aguardar pelas versões trimestrais (QPRs) para aceder à maioria das correções de segurança. Apesar deste cenário, a equipa está empenhada em fornecer aos utilizadores a versão mais recente do Android e as correções de segurança que estão legalmente acessíveis.

Além disso, a equipa do LineageOS teve de adaptar-se à decisão da Google de deixar de publicar as “device trees”, HALs, ou configurações dos dispositivos Pixel. Isso resultou na descontinuação do suporte de “dia um” para estes aparelhos. Apesar destas dificuldades, a equipa avança com o projeto.

Em centenas de smartphones e com novidades

Entre as novidades do LineageOS 23.0, destaca-se o Aperture, a aplicação de câmara personalizada, atualizada para suportar Ultra HDR e captura em formato RAW. A Twelve, a app de música, recebeu um novo botão para tocar músicas aleatórias e uma maior integração com o serviço Jellyfin. Para dispositivos de televisão, foi lançado um novo launcher, o Catapult, que oferece uma interface rápida e sem publicidade.

A atualização também inclui melhorias na base do sistema, como a possibilidade de correr a LineageOS numa máquina virtual, o que representa um passo importante para o suporte futuro de dispositivos compatíveis com o kernel principal do Linux.A lista dos equipamentos suportados pode ser consultada aqui.

A equipa referiu ainda que o ciclo de desenvolvimento do LineageOS 21 está a terminar, mas o suporte e a adição de novos dispositivos para a LineageOS 22.2 irão continuar. Esta nova versão, a 23.0, representa um esforço contínuo para manter a comunidade das ROM Android atualizada, apesar dos desafios impostos pela evolução do ecossistema de software.