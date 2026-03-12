Um descanso para os pais! WhatsApp lança contas geridas para proteger mais novos

O WhatsApp continua a evoluir e a adaptar-se às necessidades das famílias modernas. Numa altura em que a segurança digital é uma prioridade crescente, a plataforma da Meta anunciou o lançamento de contas geridas por pais, uma funcionalidade pensada especificamente para pré-adolescentes que começam agora a dar os primeiros passos na comunicação digital.

Chegaram as contas geridas ao WhatsApp

Esta nova ferramenta surge após um período de consulta com especialistas e famílias, focando-se em oferecer uma experiência de utilização mais controlada e segura. O objetivo é permitir que os mais novos usufruam das vantagens das mensagens e chamadas, mas sob a supervisão atenta dos seus responsáveis.

O processo de configuração é simples, mas exige que ambos os dispositivos — o do encarregado de educação e o do menor — estejam fisicamente próximos para realizar a ligação das contas. Uma vez concluído este passo, o controlo passa a estar do lado dos pais. Estes passam a ter o poder de decidir quem pode contactar a conta e quais os grupos em que o jovem pode participar.

Além disso, as definições de privacidade do dispositivo gerido ficam bloqueadas por um código PIN parental. Segundo a equipa do WhatsApp, "os pais ou tutores poderão decidir quem pode contactar a conta e em que grupos podem entrar", garantindo que não existem alterações não autorizadas à configuração de segurança estabelecida.

A forma dos pais proteger os mais novos

Mesmo com esta supervisão, a plataforma garante que a base do serviço não foi alterada. "Todas as conversas pessoais permanecem privadas e protegidas com criptografia de ponta a ponta", o que significa que nem o WhatsApp nem terceiros podem aceder ao conteúdo das mensagens ou chamadas.

Segurança sem comprometer a privacidade Para reforçar a proteção, os pais podem agora rever pedidos de mensagens de contactos desconhecidos e gerir de forma granular as definições de privacidade. Esta é uma resposta direta à necessidade de ferramentas que ofereçam mais "insights" sobre a atividade dos jovens, especialmente no que toca à dinâmica de grupos.

O WhatsApp sublinha que esta novidade será lançada de forma gradual ao longo dos próximos meses. A empresa espera obter feedback dos utilizadores para continuar a refinar a ferramenta, procurando manter-se como a forma mais segura e privada de ligar famílias em todo o mundo. Com este passo, o serviço de mensagens da Meta posiciona-se não apenas como uma ferramenta de comunicação, ma