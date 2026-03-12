PplWare Mobile

IPTV: a conta bancária pode identificar mais rápido que o endereço IP

12 de Março de 2026

Pedro Simões

  1. David Guerreiro says:
    12 de Março de 2026 às 08:12

    Hoje em dia muitas redes de IPTV já exigem pagamentos em cripto. Protege-os a eles, e aos assinantes.

  2. Maleu says:
    12 de Março de 2026 às 08:26

    Pois, eu cá acho muito bem que sejam todos apanhados.

    • Estado Português says:
      12 de Março de 2026 às 09:04

      Vai lá pagar sportv, dzn e merdas assim. És roubado meu amigo

      • says:
        12 de Março de 2026 às 09:24

        Só é roubado quem quer, ou seja, ninguém é roubado!
        Não estamos a falar exatamente de arroz, batatas, frango…. Ver futebol na TV é um luxo, principalmente pelo preço a que está. O dinheiro de uma dessas subscrições já dá um bom adianto para umas férias.

      • PoiZé says:
        12 de Março de 2026 às 09:42

        A fazer jus ao nome?
        Para não ser roubado então rouba ele?
        E se não há dinheiro a solução é a mesma: roubar?

        Alguém precisa disso para sobreviver? Não me parece. E se não tem dinheiro não deveria ter vícios…
        Já Caio dizia/escrevia: “Panem et circenses”… Já lá vão uns 2000 anos e o que é certo é que o povo continua a cair no mesmo esquema.

  3. mamba says:
    12 de Março de 2026 às 09:25

    *VPN & Crypo have entered the chat*

