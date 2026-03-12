IPTV: a conta bancária pode identificar mais rápido que o endereço IP

A luta contra as plataformas e os serviços de IPTV continuam. Alguns subscritores de IPTV pensavam ter apagado a sua atividade online por detrás de uma VPN, mas uma carta nas suas caixas de correio acabou por descobri-los.

Conta bancária pode identificar utilizadores

Na maioria dos países da Europa, o combate à pirataria passa, geralmente, pelo bloqueio de sites ou pela emissão de avisos. Em Itália, o "Pezzotto" (nome utilizado para referir a IPTV ilegal em Itália) é alvo das autoridades há anos. Até então, um utilizador identificado corria sobretudo o risco de uma coima administrativa.

Mas agora a penalização é dupla. A Serie A, o campeonato italiano de futebol, está a recorrer a investigações criminais para cobrar mil euros em indemnizações aos assinantes piratas que queiram evitar um julgamento.

Assinantes identificados pelos seus dados bancários, e não pelos seus endereços IP. Nada menos de 2.282 assinantes foram identificados graças a uma base de dados apreendida durante o desmantelamento de um fornecedor pirata na cidade de Lecce, Itália. Ao rastrear o dinheiro, os investigadores conseguiram localizar os nomes, moradas e dados bancários utilizados para pagar a assinatura.

IPTV traz nova multa em Itália e com prejuizo

Este registo de pagamento serviu como prova. Nestas circunstâncias, a utilização de uma VPN e o mascarar do endereço IP foi, portanto, de pouca ajuda para os piratas. Alguns advogados estão a tentar contestar as conclusões, destacando a falta de provas técnicas de visualização eficaz, mas a Liga Italiana de Futebol confirma que já recebeu os primeiros cheques de indemnização de alguns infratores.

Pagamentos que podem ultrapassar os 2.000€. Para o assinante identificado, a conta começa a ser elevada. O procedimento inicia-se com uma coima administrativa da Guardia di Finanza (polícia financeira) que varia entre os 154 e os 5.000 euros para os reincidentes. Segue-se a pressão dos detentores dos direitos: a emissora DAZN já exigiu 500 euros por pessoa no outono de 2025, e a Série A exige agora mais 1.000 euros.

Ao aceitar pagar, o utilizador evita um processo civil que poderia custar muito mais, mas a conta total ultrapassa geralmente os 2.000€. Entretanto, o site oficial da Série A está a ser criticado por exibir anúncios da casa de apostas 1XBET, um site de apostas desportivas que foi apontado pela Motion Picture Association pela sua presença significativa em sites de pirataria.