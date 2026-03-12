IPTV: a conta bancária pode identificar mais rápido que o endereço IP
A luta contra as plataformas e os serviços de IPTV continuam. Alguns subscritores de IPTV pensavam ter apagado a sua atividade online por detrás de uma VPN, mas uma carta nas suas caixas de correio acabou por descobri-los.
Conta bancária pode identificar utilizadores
Na maioria dos países da Europa, o combate à pirataria passa, geralmente, pelo bloqueio de sites ou pela emissão de avisos. Em Itália, o "Pezzotto" (nome utilizado para referir a IPTV ilegal em Itália) é alvo das autoridades há anos. Até então, um utilizador identificado corria sobretudo o risco de uma coima administrativa.
Mas agora a penalização é dupla. A Serie A, o campeonato italiano de futebol, está a recorrer a investigações criminais para cobrar mil euros em indemnizações aos assinantes piratas que queiram evitar um julgamento.
Assinantes identificados pelos seus dados bancários, e não pelos seus endereços IP. Nada menos de 2.282 assinantes foram identificados graças a uma base de dados apreendida durante o desmantelamento de um fornecedor pirata na cidade de Lecce, Itália. Ao rastrear o dinheiro, os investigadores conseguiram localizar os nomes, moradas e dados bancários utilizados para pagar a assinatura.
IPTV traz nova multa em Itália e com prejuizo
Este registo de pagamento serviu como prova. Nestas circunstâncias, a utilização de uma VPN e o mascarar do endereço IP foi, portanto, de pouca ajuda para os piratas. Alguns advogados estão a tentar contestar as conclusões, destacando a falta de provas técnicas de visualização eficaz, mas a Liga Italiana de Futebol confirma que já recebeu os primeiros cheques de indemnização de alguns infratores.
Pagamentos que podem ultrapassar os 2.000€. Para o assinante identificado, a conta começa a ser elevada. O procedimento inicia-se com uma coima administrativa da Guardia di Finanza (polícia financeira) que varia entre os 154 e os 5.000 euros para os reincidentes. Segue-se a pressão dos detentores dos direitos: a emissora DAZN já exigiu 500 euros por pessoa no outono de 2025, e a Série A exige agora mais 1.000 euros.
Ao aceitar pagar, o utilizador evita um processo civil que poderia custar muito mais, mas a conta total ultrapassa geralmente os 2.000€. Entretanto, o site oficial da Série A está a ser criticado por exibir anúncios da casa de apostas 1XBET, um site de apostas desportivas que foi apontado pela Motion Picture Association pela sua presença significativa em sites de pirataria.
Hoje em dia muitas redes de IPTV já exigem pagamentos em cripto. Protege-os a eles, e aos assinantes.
Pois, eu cá acho muito bem que sejam todos apanhados.
Vai lá pagar sportv, dzn e merdas assim. És roubado meu amigo
Só é roubado quem quer, ou seja, ninguém é roubado!
Não estamos a falar exatamente de arroz, batatas, frango…. Ver futebol na TV é um luxo, principalmente pelo preço a que está. O dinheiro de uma dessas subscrições já dá um bom adianto para umas férias.
A fazer jus ao nome?
Para não ser roubado então rouba ele?
E se não há dinheiro a solução é a mesma: roubar?
…
Alguém precisa disso para sobreviver? Não me parece. E se não tem dinheiro não deveria ter vícios…
Já Caio dizia/escrevia: “Panem et circenses”… Já lá vão uns 2000 anos e o que é certo é que o povo continua a cair no mesmo esquema.
*VPN & Crypo have entered the chat*