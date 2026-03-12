Android será mais rápido e bateria durará mais graças a uma mudança invisível da Google

A Google começou a implementar ajustes no kernel do Android que farão com que o seu dispositivo funcione mais rapidamente e prolongue a duração da bateria. O objetivo é reduzir a carga de trabalho do processador quando este tem de gerir milhares de decisões tomadas em segundo plano.

Android será mais rápido e bateria durará mais

Um grupo de engenheiros da Google anunciou uma nova técnica de compilação e otimização que está a ser aplicada ao kernel do sistema operativo para melhorar o seu desempenho. A divisão Android LLVM refere que o AutoFDO otimiza os caminhos de execução mais comuns, permitindo que o sistema liberte recursos da CPU que antes eram desperdiçados.

Em termos de utilizador final, esta técnica traduz-se em tempos de resposta mais curtos ao realizar ações no telefone. De acordo com os testes iniciais, com o AutoFDO implementado, o dispositivo arranca mais rapidamente e o tempo de arranque a frio das aplicações diminui. A otimização também reduz o consumo de energia, proporcionando assim uma maior duração da bateria.

O processo tradicional de compilação de software depende de pistas estáticas e heurísticas que, embora úteis, nem sempre prevêem com precisão o desempenho do código num cenário real. O processador toma milhares de pequenas decisões constantemente, como decidir se deve inserir uma função diretamente no fluxo de execução ou qual a ramificação de uma condição mais provável. Estes processos de tomada de decisão consomem uma parte significativa do tempo da CPU.

Esta é uma mudança invisível da Google

É aqui que entra o AutoFDO, implementando padrões de execução em tempo real. Os engenheiros mapeiam estes padrões analisando o histórico de ramificações da CPU durante a utilização no mundo real. A Google sintetiza então estes padrões num ambiente controlado, executando as 100 aplicações mais populares, o que os ajuda a identificar quais as secções do código que são mais e menos utilizadas.

Há algumas coisas que é necessário saber. Em primeiro lugar, as melhorias não são tão drásticas ao ponto de notar uma diferença significativa com o AutoFDO. Os testes iniciais em laboratório mostram que o telefone arranca 2,1% mais rápido, enquanto o tempo de arranque das aplicações a frio (quando as aplicações são abertas após ligar ou reiniciar o dispositivo) é 4,3% mais rápido.

Apesar disso, a implementação desta técnica representa um marco, considerando que o kernel utiliza 40% do CPU. A Google já tinha testado esta técnica com executáveis ​​e bibliotecas, e agora trouxe-a para o núcleo do sistema para tornar o Android mais responsivo. A técnica AutoFDO está a ser implementada e começou a ser distribuída nas versões LTS do kernel (android16-6.12 e android15-6.6). A Google confirmou os seus planos de a expandir para o Android 17 através de módulos adicionais.