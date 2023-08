Câmaras nos carros da Polícia vão multar de forma automática…

É a notícia que faz hoje a manchete no JN. De acordo com as informações, além dos radares de velocidade que também vão estar aos serviços das autoridades, serão instaladas também câmaras dos carros da Polícia para multar de forma automática que realizar estacionamentos de forma abusiva.

Objetivo deste novo sistema de Câmaras é detetar carros mal estacionado...

Segundo o JN, irão começam já a funcionar em outubro, no Porto, dois radares móveis ao serviço da Polícia Municipal. O objetivo será controlar a velocidade dos automobilistas e os agentes até vão ter uma pistola de medição de velocidade. Perante os 10 mil carros rebocados este ano (já mais de metade do número registado em todo o ano passado), por causa do estacionamento indevido e muitas vezes abusivo verificado pelas autoridades e, o município prepara-se para lançar um concurso público para compra de câmaras a instalar nos tejadilhos de pelo menos dois carros de serviço.

No ano passado a Polícia Municipal do Porto realizou 15 420 remoções de veículos e 4176 bloqueamentos, enquanto este ano já foram registados 10 284 carros rebocados e 2011 bloqueados, números que o comandante António Leitão da Silva, considera “preocupantes”.

O objetivo deste novo sistema de deteção de carros mal estacionados é simplificar a fiscalização, garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos humanos. Tal sistema também permite que os condutores prevaricadores "não fujam", cenário que acontece sempre que se começa a multar uma fila de carros e os condutores se apercebem da ação da polícia.