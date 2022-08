Com o Android 13 prestes a ser apresentado, é hora de marcas como a Samsung começarem a preparação das suas versões personalizadas. É aqui que entra a One UI 5, que se sabe estar já a ser desenvolvida e adaptada para ser lançada em breve.

A mostrar o seu desenvolvimento e o estágio avançado que tem, surgiu uma novidade importante. Esta nova versão, baseada no Android 13, está já em testes públicos e acessível a todos os que tiverem um smartphone da família Galaxy S22.

A cada nova versão do Android a Samsung prepara a sua personalização dedicada aos seus smartphones. Esta traz alguns extras que a Google não coloca no seu sistema e adapta o sistema ao hardware da marca coreana e ao que este tem presente.

Esta é mais uma vez uma realidade com o Android 13, que parece agora estar a chegar. A One UI 5 será a versão que implementa esta novidade e assim está já acessível para ser testada pelos utilizadores que pretenderem avaliar estas melhorias.

Por agora, e do que pode ser visto na informação oferecida pela marca, a One UI 5 ainda não está acessível para todos os utilizadores de smartphones Samsung. A lista está limitada aos diferentes elementos da família Galaxy S22, em diversos países, alguns mesmo da Europa.

Naturalmente que esta não é ainda a versão final da One UI 5, uma vez que nem o Android 13 está pronto e apresentado. Esta primeira versão usa uma das últimas versões beta do Android e assim preparar o que será certamente a atualização final, com todas as melhorias e novidades.

Quem quiser testar esta primeira versão deverá aceder à app Samsung Members e ali procurar por este programa beta. Ao escolher a opção presente, em breve o Android irá alertar para a chegada de uma atualização, onde o One UI 5 será a novidade.

Espera-se que em breve este programa de testes da Samsung seja alargado a mais smartphones da marca e que assim os testes sejam mais exaustivos e completo. A marca assume assim novamente uma posição de destaque no que toca às atualizações dos seus smartphones para o Android 13.