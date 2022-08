O mercado tecnológico está em constante abolição, com muitas empresas com a Amazon a procurarem reforçar-se com o que de melhor existe. Este é um cenário que cada vez é mais frequente e que permite fazer crescer os gigantes e reforçar as suas propostas.

Este cenário está agora a acontecer novamente, com um anúncio que não era esperado. A Amazon e a iRobot vão juntar esforços, com a primeira a fazer mais uma compra milionária. A iRobot passa agora para as mãos desta gigante da Internet.

Amazon foi ao mercado buscar o que precisa

A amazon tem apostado de forma intensa em garantir o acesso a muitas tecnologias importantes, quer de forma direta, quer de forma indireta. Para além de desenvolver as suas soluções, muito para lá do comercio eletrónico, vai também ao mercado buscar o que precisa.

O que foi anunciado mostra isso mesmo, com a iRobot a passar para as mãos da empresa criada por Jeff Bezos. Ao todo vão ser 1.7 mil milhões de dólares que garantem que a criadora dos conhecidos aspiradores Roomba passa para as mãos da sua nova dona.

1.7 mil milhões pela compra da iRobot

Apesar de ter sido anunciado este negócio pelas duas empresas, não foram conhecidos muitos pormenores sobre como este vai acontecer. Espera-se que o atual CEO da iRobot se mantenha no cargo e que lidere a empresa nos próximos anos, sob a supervisão da Amazon.

Mesmo com o acordo firmado entre as empresas, não se conhece também quando esta passagem irá acontecer. É ainda necessário que os acionistas de ambas as empresas aprovem o negócio e que as entidades reguladoras autorizem o mesmo.

Um negócio que pode parecer pouco lógico

Para muitos esta compra pode parecer pouco lógica, mas a verdade é que a iRobot estava a ter problemas financeiros nos últimos meses. Os seus resultados mais recentes mostraram perdas avultadas e que a empresa parecia não conseguir recuperar.

Ao passar para o controlo da Amazon, a iRobot termina 32 anos de independência, onde criou muitas equipamentos que mudaram completamente a forma como limpamos. A Amazon pretende manter este espírito e garantir ainda mais recursos para que possa crescer e competir num mercado cada vez mais competitivo.