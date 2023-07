Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam de se diversificar e abandonar modelos tradicionais de negócio. As oportunidades em várias áreas são crescentes, tornando-se imperativo reinventar-se e oferecer diferenciação. Neste contexto, a WEDOIT chegou ao nosso país com o propósito de conquistar o seu espaço na implementação de projetos de infraestruturas, com uma abordagem totalmente disruptiva.

Os modelos tradicionais de implementação de projetos de grandes empresas mostram-se cada vez mais ultrapassados. A focalização numa só área ou a especialização em apenas alguns fabricantes, levam à criação de infraestruturas que não respondem às necessidades. É necessário reinventar estes modelos e criar uma estrutura que por um lado seja multifacetada e livre de marcas ou padrões, que, ao mesmo tempo, consiga oferecer respostas com o melhor custo, resultados superiores, tanto nos serviços prestados, como na satisfação aos clientes.

Com este cenário em mente, a WEDOIT chegou a Portugal e quer implementar este modelo, uma prática que utiliza já há vários anos. Ao fazê-lo, assume uma camada que muitas vezes ficava sob responsabilidade do cliente, mesmo sem o conhecimento ou a capacidade para o fazer, permitindo que este se consiga focar em outras áreas.

Este parece ser o caminho da mudança e a WEDOIT vem mostrar como poderá ser feito. A sua experiência e as mais de 6 mil horas de projetos entregues são a prova disso. Ao mesmo tempo, a proximidade com diversos fabricantes - VMWare, Microsoft, Cisco, Huawei, HPE e Dell -, a sua experiência de implementação, e um conhecimento único das suas soluções, destaca a sua posição no mercado.

Fruto da sua filosofia, a WEDOIT não comercializa software ou hardware, trabalhando como parceiro, mas também com cliente final. O seu modelo de negócio baseado em pay-on-demand permite que os clientes paguem apenas pelas horas de trabalho efetuadas.

Ao gerir o projeto de forma vertical, com todas as dependências e todas as necessidades, a empresa brasileira WEDOIT consegue dar aos seus clientes um controlo total e confiança plena. A sua atuação não se limita a gerir, mas inclui especialização necessária para garantir que se cumpram os requisitos e os prazos de implementação.

Além do serviço de a gestão dos projetos, a empresa também se responsabiliza pela parte técnica, que abrange a montagem e configuração de soluções de virtualização, switches, equipamento Wi-fi ou servidores com os serviços associados.

Com serviços de implementação de infraestruturas de TI a fabricantes, distribuidores e integradores de TI, a WEDOIT coloca à disposição uma vasta equipa de técnicos altamente qualificados, certificados e especializados nos mais distintos cenários de implementação de infraestruturas de TI. Se necessário implementam e também podem avaliar o que está a ser produzido pelos parceiros.

A empresa está centrada de forma exclusiva na implementação completa e vertical de infraestruturas de TI. A sua abrangência permite que não esteja ligada, nem limitada a nenhum fabricante ou tecnologia específica, tendo capacidades na maioria dos grandes players de mercado.

Com escritório em Lisboa, a WEDOIT quer focar o seu negócio em Portugal, mas não pretende ficar por aí. As suas ambições passam por desenvolver projetos internacionais na Europa, sendo Portugal o centro de suporte para a sua estratégia de expansão para a Europa.

WEDOIT moderniza infraestruturas de TI de 1500 escolas na cidade de São Paulo

Recentemente, a WEDOIT avançou com o projeto de atualização das infraestruturas de tecnologia da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo (SME). A SME contratou a WEDOIT para substituir e expandir o parque existente de equipamentos de TI, com foco na gestão de cibersegurança em escolas municipais. A colaboração abrange a instalação, configuração e suporte técnico de Firewalls Palo Alto.

Este projeto, ainda a decorrer, permitirá um maior controlo e segurança no acesso à internet. O principal objetivo passa por disponibilizar aos alunos e professores o acesso a informações de estudo, material didático, pesquisa educacional e inserção digital. A iniciativa abrange uma impressionante rede de 1.500 escolas municipais, beneficiando mais de 1 milhão de alunos em todos os níveis de ensino, desde creches até ao ensino secundário.

A WEDOIT realça que este projeto reforçou a importância estratégica da modernização das infraestruturas de TI em instituições de ensino, capacitando-as para oferecerem recursos e segurança aos seus alunos.

Aposta em parcerias com universidades portuguesas

Por estar ciente da importância da ligação à academia, a WEDOIT está a criar parcerias próximas com universidades e politécnicos, tendo por agora optado por focar-se nas instituições de ensino das zonas de Lisboa, Leiria, Aveiro, Braga e Coimbra. Esta iniciativa visa oferecer aos estudantes destas entidades, oportunidades de trabalho e de formação nos projetos em que participar.

Os interessados em contactar a WEDOIT, seja para conhecer o seu portefólio, ou compreender melhor a sua forma de implementar e gerir projetos, pode encontrar mais informação no seu site. As suas redes sociais são também uma montra relevante do seu trabalho e podem e devem ser seguidas (Facebook/Instagram/LinkedIn).