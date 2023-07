Rede 5G da NOS é “consistentemente” a mais rápida em Portugal

A rede móvel 5G da NOS volta a ser reconhecida com uma das mais rápidas. Pelo terceiro semestre consecutivo, a Ookla, considerou a rede 5G da NOS como a mais rápida em Portugal. A NOS registou uma velocidade média de download de 380,51 Mbps.

A rede móvel 5G da NOS é confirmada, pelo terceiro semestre consecutivo, como a mais rápida em Portugal, de acordo com os dados da Ookla® – líder global em aplicações de teste de rede fixa e móvel, dados e análises. A NOS voltou a ser premiada, obtendo um Speed Score de 317,07, superando o segundo classificado em cerca de 36%. O estudo, que comparou o desempenho das redes 5G dos três operadores móveis do mercado nacional, foi realizado nos primeiros seis meses e apoia-se nos dados recolhidos em mais de 68 mil testes.

A NOS registou uma velocidade média de download de 380,51 Mbps, 43% mais rápida do que o segundo classificado e uma velocidade de upload de 31,16 Mbps, 37% mais veloz que o operador mais próximo na classificação. Na capital portuguesa, a velocidade de download 5G da NOS atingiu os 465,01 Mbps, valores muito acima dos do segundo classificado - 366,24 Mbps – ou do terceiro – 217,20 Mbps.

A terceira conquista consecutiva da NOS do prémio Fastest 5G nos Speedtest Awards resulta de uma extensa análise de dados, recolhidos com recurso a mais de 69 mil de testes realizados pelos utilizadores da plataforma Speedtest®, ou as apps da Ookla® para iOS e Android, durante o primeiro semestre de 2023 em todo o território português.