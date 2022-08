Cybertruck da Tesla será mais caro do que o planeado inicialmente

Já desde 2019 que ouvimos falar da Cybertruck da Tesla, no entanto, e em concreto, este ainda não é um veículo que se faça ver nas estradas, embora essa realidade se esteja a aproximar aos poucos. E este é um dos veículos da empresa de Elon Musk que mais interesse, curiosidade e fascínio tem causado, especialmente pelo seu design estranho e futurista.

Mas as mais recentes notícias sobre este magnífico carro podem não ser totalmente do agrado dos potenciais compradores. Isto porque parece que o preço do Cybertruck será mais elevado do que aquele que inicialmente estava pensado...

Cybertruck pode chegar mais caro do que se pensava...

Quando se começou a falar dos possíveis preços para o Cybertruck da Tesla, o valor base revelado concentrava-se nos 39.900 dólares, que era um montante bastante apelativo para os interessados. No entanto, essa informação remonta ao ano de 2019, altura em que o veículo futurista foi anunciado pela primeira vez, e agora o CEO da empresa, Elon Musk, disse recentemente que "muita coisa mudou" desde então.

Durante a reunião anual de acionistas da Tesla, Musk adiantou que as especificações e o preço do Cybertruck "serão diferentes". Para justificar estas mudança, o executivo destaca a inflação e também "outros problemas" que surgiram nestes três anos desde que o veículo foi inicialmente apresentado. Musk adiantou que "eu odeio dar más notícias", mas acrescenta que o Cybertruck é um "produto incrível" e uma "máquina muito boa".

No entanto, concretamente, Elon Musk não adiantou mais nenhum detalhe acerca do preço ou de quanto poderá ser esse mesmo aumento.

O CEO referiu também que a produção em massa do monstro elétrico acontecerá até "meados do próximo ano". E esta data é um dos pontos que também tem sido adiado, ao mesmo tempo que as marcas Ford e Rivian lá lançaram modelos elétricos concorrentes.

Relembramos que, em 2019, a Tesla tinha em mente a produção de três diferentes versões do Cybertruck:

Tração traseira de motor único com cerca de 400 km de autonomia por 39.900 dólares;

Tração nas quatro rodas com motor duplo e cerca de 480 km de autonomia por 49.900 dólares;

Tração nas quatro rodas com motor triplo e cerca de 800 km de autonomia por 69.900 dólares.

