Apresentada em 2019, a Tesla Cybertruck tem estado a demorar muitos mais do que o esperado para chegar ao mercado. Os fatores para esta demora são vários e incluem algumas questões associadas ao próprio design que a marca vai usar no modelo final.

Esse processo parece agora ultrapassado com uma informação que Elon Musk revelou. O CEO da Tesla garantiu que a Cybertruck estará mais próxima, com mais um passo importante dado. Será que é desta que a Cybertruck chega?

Excelentes notícias de Elon Musk

Há muito que se espera que a Tesla apresente a forma definitiva da Cybertruck. Esta pickup futurista tem estado a ser terminada, para assim poder entrar em produção e ser colocada depois no mercado para ser vendida a todos os que mostraram interesse nesta proposta.

Agora, e numa entrevista recente, Elon Musk abriu um pouco mais o jogo e revelou o estado de desenvolvimento da Cybertruck. Esta estava ainda a ser terminada no que toca ao seu design, algo que agora foi terminado.

BREAKING: Cybertruck design is finalized per @elonmusk. He gave this update and the truck will be in production the middle of 2023 @tesla. @klwtts, who has 58 trucks on order https://t.co/AkxkA3A9Js pic.twitter.com/JcMRaJ07vf