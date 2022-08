O Waze é uma das apps mais usadas, em especial no contexto da navegação automóvel, recorrendo ao Android Auto ou ao CarPlay. Estes sistemas trazem para o ecrã do carro toda a ajuda para conduzir e descobrir o melhor caminho para qualquer destino.

Esta sua importância leva a que tenha de funcionar de forma perfeita e sem qualquer falha. Isso não parece estar a acontecer e as mais recentes queixas mostram isso mesmo. O Waze está demasiado lento no carro e este é um problema que parece estar a alastrar-se

Apesar de ser uma app e um serviço da Google, o Waze mantém a sua autonomia e a sua filosofia de funcionamento. Trabalha com as informações que os utilizadores fornecem e assim garante a qualidade da informação partilhada e usada para ajudar quem recorre a este serviço.

Esta qualidade parece agora afetada por problemas que comprometem a utilização do Waze tanto no Android Auto como na solução da Apple, o CarPlay. Não é uma questão que esteja massificada e a atingir todos os utilizadores, mas parece estar a crescer e a ganhar cada vez mais afetados.

Do que é descrito em vários locais, o problema manifesta-se após alguns minutos de utilização da app Waze nos sistemas dos carros. Esta começa a perder a precisão e ganha um atraso cada vez maior, quer na apresentação da localização, quer nas instruções dadas aos condutores.

Esta situação parece estar a afetar mais utilizadores do sistema da Apple do que do sistema da Google. Ainda assim, o Android Auto tem também uma lista extensa de queixas de utilizadores que reportam a situação nos seus carros.

A equipa do Waze já deverá estar a trabalhar neste problema, ainda que não tenha dado qualquer informação sobre a sua origem. Em ambos os casos devem surgir informações que detalham a origem do problema e também a solução do mesmo, que deverá surgir numa atualização.

Este é mais um problema que o Waze tem de enfrentar, agora focado mais no CarPlay do que no Android Auto. Este sistema tem de estar sincronizado de forma perfeita para garantir aos utilizadores as instruções certas no momento certo, sem qualquer atraso ou outro desfasamento.