Como construtora global, a Tesla tem de se adaptar ao que cada mercado exige e às suas regras e leis. A contrariar esta ideia temos agora uma decisão da própria Tesla. Abandonou a produção de carros com volante à direita em 2 dos seus modelos. Falamos do Model S e do Model X. E agora?

Tesla desiste de carros com volante à direita

Com os seus 4 modelos, a Tesla tem conseguido entrar em novos mercados ao longo dos anos. A empresa consegue adaptar-se ao que cada novo local exige e assim tem aprovação rápida dos seus carros elétricos, iniciando as vendas de forma sustentável e quase imediata.

Agora, a Tesla veio anunciar que vai parar a produção de uma versão especial dos seus carros. Falamos dos que são vendidos em mercados como o Reino Unido ou a Austrália, com volante à direita e toda a sua estrutura adaptada a essa especificidade.

Não será uma mudança que a marca aplicará a toda a sua linha de carros elétricos. Ficará por agora nos 2 modelos mais levados, o Model S e o Model X. Não existe ainda indicações sobre o que a marca irá fazer com os restantes modelos que também tem com volante à direita.

Terá um impacto grande em alguns mercados de peso

A solução para esta mudança da Tesla não será do agrado de todos, mas será o padrão para o futuro. A Tesla recomenda aos seus futuros clientes que nesses mercados escolham o modelo com volante à esquerda, sendo também a única oferta da marca.

Quantos aos consumidores que têm já os seus carros encomendados e que aguardam a sua entrega, a Tesla tem também duas soluções possíveis. A primeira passa por trocarem por um modelo com volante à esquerda. A segunda é desistir e receber um reembolso total por todos os pagamentos feitos.

Esta é uma mudança que provavelmente terá um peso nas vendas da Tesla. Há mercado com o do Reino Unido em que muitos consumidores simplesmente vão deixar de comprar, dado que todos os carros e o sistema de estradas está adaptado para carros com volante à direita.