Espanha: criança de 13 anos internada devido a desafio do TikTok que a deixou inconsciente

O Tiktok é uma rede social que dispensa apresentações. Mas se por um lado a plataforma chinesa é utilizada por muitos utilizadores de várias faixas etárias em todo o mundo, por outro também acaba por ser uma constante fonte de preocupação, sobretudo para pais e educadores. Desta forma, as informações recentes mostram que, em Espanha, uma criança de 13 anos foi internada por causa de um desafio na rede social TikTok que a deixou inconsciente.

Desafio do TikTok deixa criança de 13 anos inconsciente

Infelizmente não são novidade as notícias sobre incidentes que acontecem devido a 'brincadeiras' nas redes sociais. E a mais recente aconteceu na nossa vizinha Espanha, onde um menino de 13 anos foi internado devido a um desafio na popular rede social TikTok que o deixou inconsciente.

A situação aconteceu em Cartagena, na região espanhola de Múrcia, com um aluno do Instituto Santa Lucía. Os relatos avançados pelo jornal El Mundo indicam que tudo aconteceu devido ao antigo jogo KO, que parece ter voltado a ser moda na plataforma chinesa, onde os jovens se estrangulam uns aos outros até desmaiarem. A vítima entrou então neste desafio que a levou a perder a consciência e, por conseguinte, teve que ser levada para o hospital.

De acordo com o que as fontes do Ministério da Educação de Múrcia adiantaram à agência de notícias EFE, o incidente aconteceu na manhã da passada quarta-feira (10) quando os alunos se preparavam para realizar uma excursão da escola. É referido que o jovem de 13 anos permitiu que outro apertasse o seu pescoço no âmbito do desafio do TikTok. Consequentemente a criança desmaiou e bateu com a cabeça no chão, tendo perdido a sua consciência.

Na zona encontravam-se vários professores que correram ao local e de imediato chamaram o 112 e ainda o pai do aluno. Pouco tempo depois a ambulância chegou ao local levando a criança ao hospital de Santa Lucía onde ficou internada.

É referido que as autoridades estão a investigar a situação e que vão tomar as devidas providências.