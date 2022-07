One UI 5 baseada em Android 13 para smartphones Samsung será assim

A Samsung tem na One UI a sua interface de utilizador para os seus smartphones, com o Android como base. A versão One UI 5 deverá ser lançada ainda este mês, mas as primeiras imagens já começaram a surgir na internet.

Veja como será a nova One UI 5 baseada em Android 13.

Espera-se que a Samsung lance a versão beta oficial da sua One UI 5 ainda este mês. Antes do seu lançamento, Max Weinbach do 9to5Google já teve acesso ao software e partilhou algumas informações.

A One UI, segundo a informação partilhada, terá vindo de uma fonte próxima da Samsung e como não é ainda uma versão oficial, poderá estar limitada em termos de recursos apresentados.

As imagens de capturas de ecrã partilhadas mostram, na verdade, que não há muitas novidades na One UI 5 face ao que se conhece atualmente. Vemos algumas pequenas alterações na interface, incluindo novos ícones de notificação e alterações na sombra das notificações.

A Samsung também reformulou o hub de segurança e privacidade para colocar todas as contas, palavras-passe, segurança e outros recursos de privacidade num só ecrã. Há uma opção para uma verificação de segurança que procurará qualquer coisa que abuse das permissões da aplicação. Haverá também a recomendação das definições de segurança que o utilizador poderá querer ativar.

Deverão começar a ser utilizadas as caixas de diálogo de permissão padrão do Android. Esta informação poderá revelar que ainda existem pormenores que a Samsung ainda está a afinar para criar caixas de permissão próprias.

A Samsung parece ter transformado também uma função da Bixby num recurso da One UI 5. Foi adicionada à app Galeria e ao teclado a OCR (Optical Character Recognition), que é a capacidade de copiar texto de fotos. Além disso, a One UI 5 também trará alguns novos gestos para multitarefa.

Algumas mudanças menores no software incluem um novo recurso de colaboração no Samsung Notes, uma pré-visualização da app atualmente ativa nas configurações rápidas, imagem do dispositivo na página Sobre o telefone e alternância UWB nas definições.