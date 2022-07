Lembra-se do fracasso do jogo eFootball 2022? Veja as melhorias!

No final do mês de setembro de 2021, a Konami lançou o seu jogo eFootball 2022. No entanto, assim que os jogadores perceberam a qualidade do jogo, nomeadamente ao nível gráfico, rapidamente a potencial popularidade deste título passou a ser apenas uma miragem, tendo o jogo sofrido inúmeras críticas negativas.

Mas, tal como prometido, a criadora lançou várias atualizações para corrigir os graves erros, e atualmente o jogo já conta com um aspeto bem mais apelativo. Mas vamos então ver as melhorias.

eFootball 2022: as melhorias depois do desastroso lançamento

Este jogo chegou a 30 de setembro de 2022 e logo no dia imediatamente a seguir informámos que eFootball 2022 era já o título com a pior avaliação de sempre na Steam. Os detalhes que foram sendo revelados nessa altura, mostraram mesmo que o título da Konami se havia estreado com 90% de avaliações negativas nessa mesma plataforma de jogos.

As principais críticas recaíram sobre os gráficos, os quais deixaram os jogadores com um aspeto muito estranho e defeituoso, tal como ver pelas imagens seguintes. Mas o título estava também repleto de outros bugs.

O objetivo da criadora era lançar um jogo interessante de forma gratuita, contando com o motor gráfico Unreal Engine, o que acabou por elevar as expetativas dos jogadores. Mas tudo correu mal, e a empresa prometeu então corrigir os erros desastrosos.

Assim, a empresa cumpriu a promessa e tem lançado várias atualizações com o objetivo de corrigir efetivamente os problemas do eFootball 2022. E para provar isso mesmo, o canal ElAnalistaDeBits partilhou um vídeo onde se pode ver a comparação entre a versão do lançamento do jogo e a versão atual. Confira então as diferentes no vídeo que deixamos de seguida.

Sem dúvida que as melhorias são bem visíveis e mostram o empenho que a Konami teve para corrigir uma falha gravíssima, que poderia ter comprometido também a sua popularidade no segmento gaming.

São percetíveis as alterações ao nível gráfico, relativamente aos efeitos, à iluminação, às sombras, entre outras correções referentes a bugs que tamb+ém condicionavam a mecânica e a dinâmica da experiência de jogo.

O que acharam da versão atualizada de eFootball 2022?