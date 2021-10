eFootball: jogo da Konami tem a pior avaliação de sempre na Steam

Os jogadores esperavam com grandes expetativas o novo jogo de futebol da Konami, a criadora do popular Pro Evolution Soccer. O eFootball foi lançado de forma gratuita nesta quinta-feira, mas rapidamente se tornou numa autêntica desilusão.

Os gráficos do jogo, entre outras características, estão bastante aquém do esperado, o que fez com que o jogo conseguisse a pior avaliação de sempre num jogo da Steam.

Talvez pela imagem de abertura deste artigo tenha já ficado com uma ideia do porquê de o novo jogo da Konami não estar a ter o sucesso esperado. Caso não tenha percebido, em destaque na imagem aparece o Cristiano Ronaldo, ou pelo menos tentaram que se parecesse.

eFootball da Konami é alvo de duras críticas

Já diz o ditado que 'quem ao mais alto quer subir, ao mais baixo vem descer', e parece que assenta que nem uma luva ao novo lançamento da criadora do PES.

O jogo eFootball foi lançado de forma gratuita nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, e as expetativas eram altas. Mas entre vários fatores, os fracos gráficos apresentados pelo título originaram uma onda de críticas por parte dos jogadores. E, como se isso não bastasse, o jogo conseguiu também a pior classificação jamais obtida por um jogo na plataforma Steam.

E como a Internet não perdoa, as redes sociais e outras plataformas já estão cheias de queixas sobre a qualidade do jogo. Alguns jogadores chegaram mesmo a comparar as imagens com as do FIFA 22 e outros compararam a forma como os jogadores correm com a personagem de anime Naruto.

O pior jogo da Steam

Com todos estes problemas e críticas, o jogo eFootball está a ter destaque na Steam, mas não pelos melhores motivos. De acordo com o site Videogames Chronicle, o jogo da Konami já alcançou a pior classificação da história na plataforma. Os dados são da Steam 250 que atribui uma classificação baseada nas avaliações dos jogadores, sendo que o jogo da Konami ocupa o primeiro lugar do "Hall da vergonha", sendo atualmente então o pior na Steam.

Até ao momento o jogo conta com uma taxa de aprovação de apenas 8%, ainda mais baixo do que os 15% de Flatout 3.

Uma outra crítica deixada pelos jogadores é o facto de eFootball apenas permitir uma resolução máxima de 720p no PC. No entanto, a criadora já havia alertado no Twitter que o lançamento seria basicamente uma demo.