Para muitos, os emuladores Android, com o BlueStacks, são a solução perfeita para aceder a todas as apps que pretendem. Instalado no Windows ou noutro sistema operativo, garantem tudo o que têm nos smartphones Android.

O passo lógico seria o mesmo que a maioria das apps está a seguir, o caminho da Cloud. E isso aconteceu agora com o BlueStacks X, um emulador que todos conhecem, ao passar a estar disponível no browser, sem qualquer necessidade de instalação.

Todos os que usam emuladores Android conhecem o BlueStacks como uma das melhores soluções e com mais utilização. Ao longo dos anos tem crescido e melhorado, sendo capaz de aceder a qualquer app da Play Store, mas num ambiente controlado.

Este eu agora um passo importante e passou a estar também disponível numa solução cloud e acessível em qualquer browser. Ainda está num estado beta, tem como base uma tecnologia de Cloud híbrida, criada em parceria com a now.gg, uma empresa à qual a BlueStacks está associada.

Este serviço de Cloud híbrida permite que parte do processo seja delegado nos computadores, em especial partes do processamento e renderização dos gráficos. Assim, todo o processo fica mais acessível, o que garante um serviço totalmente gratuito.

Segundo a BlueStacks, estão previstos mais de 200 jogos mobile no seu catálogo, sem tempo de espera e acessíveis diretamente no browser. Por agora está limitado a 14 jogos, mas depressa irá crescer. Importante é ser totalmente gratuito, com a presença de alguma publicidade.

A acompanhar esta novidade, a BlueStacks apresentou também o Cloudy, o seu novo bot para o Discord. Este permite que seja integrado um servidor ao streaming com links para sessões rápidas com outros utilizadores e funções sociais, como a partilha de jogos no chat.

É interessante ver esta movimentação que o BlueStacks X traz. Com o Windows 11 a prometer apps Android diretamente no PC, o lugar deste emulador ficaria ameaçado. Ao mudar o seu foco para a Cloud, consegue ganhar um espaço único neste mercado.

BlueStacks X