Honor terá também o seu smartphone com ecrã extensível

A Honor é hoje a terceira maior fabricante de smartphones na China, tendo mesmo ultrapassado a Xiaomi neste último mês. Depois do afastamento da Huawei que a empresa tem feito o seu percurso sozinha, com o objetivo de se destacar não só na China, mas no mundo. E parece estar a ser bem sucedida.

Nos seus planos para o futuro, podemos olhar para uma patente recentemente aprovada e que revela um ecrã extensível, e que abrange a quase totalidade do smartphone.

Não se sabe até quando, mas a Honor está a trilhar o caminho que outrora pertenceu à Huawei. Quando as duas empresas se separaram, a Honor veio a público dizer que queria chegar ao pódio, no mundo. Na China conseguiu esse feito no mês de agosto.

Segundo a Counterpoint Research, a Honor conquistou 15% das vendas de smartphones no país, deixando para trás a Xiaomi que ocupava até então o terceiro lugar. A Honor tem, no entanto, à sua frente dois pesos pesados a Vivo e a OPPO com mais de 20% das vendas para cada uma.

Se os Estados Unidos não cortarem as pernas à Honor, tal como aconteceu com a Huawei, é possível que a empresa continue a crescer de forma sustentável num mercado tão competitivo.

Uma aposta no mercado dos smartphones de ecrã extensível

Para que tal venha a acontecer, além dos smartphones "tradicionais", será necessário trabalhar naquilo que a concorrência já começou a apresentar. Os smartphones de ecrã dobrável, extensível ou rolável.

Poderá ainda nem haver nada a ser produzido fisicamente, mas a empresa já tem nos seus projetos algo neste novo universo dos smartphones. Uma nova patente aprovada recentemente revela aquilo que será um smartphone com ecrã a ocupar a quase totalidade da estrutura e que se estende transformando-se num tablet com ecrã de grandes proporções.

O sistema mecânico para este processo fica colocado no interior do smartphone e expande a partir de uma faixa onde ficam posicionadas quatro câmaras verticalmente. O botão de power, uma vez que as laterais serão em formato de ecrã, passa para a parte superior do dispositivo desenhado.

Além desta patente, a empresa já registou os nomes de modelos Honor Magic Flip e Honor Magic Fold, antevendo o lançamento de equipamentos dobráveis para breve. Segundo o CEO da empresa, George Zhao, será "o melhor" dobrável do mercado. Resta esperar por um grande lançamento num futuro não muito longínquo para comprovar estas declarações.