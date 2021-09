Descoberto cometa gigante a aproximar-se do sistema solar externo

Este cometa é tão grande que foi inicialmente confundido com um planeta anão e está numa trajetória interna do Sistema Solar exterior. Chama-se C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), e faz parte dos 461 objetos que foram apontados como objetos desconhecidos.

O cometa quando foi descoberto a uma distância de cerca de 29 unidades astronómicas do sol. A sua maior aproximação à nossa estrela acontecerá em 2031. Será que a Terra corre perigo?

Gigante primitivo poderá oferecer provas do início do sistema solar

O cometa C/2014 UN271 está a ser classificado como o maior até hoje descoberto. Aliás, ele é tão grande que se confundiu inicialmente com um planeta. Contudo, não há razão para se preocupar. Este cometa não se aproximará mais do Sol do que a força exterior da órbita de Saturno permite.

Os cientistas estão empolgados porque este seu grande tamanho e a sua relativa proximidade proporcionarão uma rara oportunidade de estudar um objeto primitivo da Nuvem de Oort e encontrar novas informações sobre a formação do Sistema Solar.

Temos o privilégio de ter descoberto talvez o maior cometa já visto - ou pelo menos maior do que qualquer um bem estudado - e captamos cedo o suficiente para que as pessoas o vejam evoluir à medida que se aproxima e aquece. Não visita o Sistema Solar há mais de 3 milhões de anos.

Referiu o astrónomo Gary Bernstein, da Universidade da Pensilvânia, que foi co-descobridor do astro.

O sistema solar externo, em geral, é um lugar misterioso. É muito longe e bastante escuro, e os objetos nele são muito pequenos, então ver o que está lá fora além da órbita de Neptuno é bastante desafiador. O que se imagina é apenas uma ideia geral da arquitetura dessa região do espaço, com o Cinturão de Kuiper que é constituído de pequenos corpos gelados e a Nuvem de Oort a distâncias muito maiores, mas os pormenores são mais difíceis de detalhar.

No entanto, os cientistas estão empenhados em obter mais informações de uma fonte inesperada: o Dark Energy Survey (DES), que ocorreu entre agosto de 2013 e janeiro de 2019.

O que é o Dark Energy Survey?

O Dark Energy Survey (DES), ou Levantamento da Energia Negra, é um levantamento no ótico/infravermelho próximo cujo objetivo é estudar a dinâmica da expansão do universo e o crescimento das estruturas em grande escala.

A energia negra é uma força desconhecida com a hipótese de ser responsável pela expansão acelerada do Universo - um efeito que observamos, mas não fomos capazes ainda de explicar completamente.

Por via aérea sobre o céu do sul em infravermelhos e quase infravermelhos para o curso de várias centenas de noites, estudaram-se objetos como supernovas e aglomerados de galáxias, para tentar calcular a aceleração da expansão do Universo, que se pensa ser influenciada pela energia negra.

A profundidade, amplitude e precisão do DES revelou-se ótima para identificar objetos também no Sistema Solar exterior, para além da órbita de Neptuno, a cerca de 30 unidades astronómicas do Sol. No início deste ano, uma equipa de astrónomos revelou que tinham descoberto 461 objetos anteriormente desconhecidos no Sistema Solar Exterior em dados DES.

Um desses objetos, visto por Bernstein e pelo colega astrónomo da Universidade da Pensilvânia Pedro Bernardinelli, foi o C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein). Agora, eles e os seus colegas descreveram o cometa com mais pormenor num documento publicado no The Astrophysical Journal Letters.

Concluímos que o C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) é um 'novo' cometa no sentido de que não há provas de uma abordagem anterior mais próxima do Sol do que 18 a.C. desde a ejeção na Nuvem de Oort.

Escrevem os investigadores.

De facto, este pode ser o cometa mais prístino alguma vez observado, na medida em que o detetámos antes de entrar na órbita de Úrano, e pode nunca o ter feito em qualquer órbita anterior.

Concluíram os autores da descoberta.

Cometa entrou no território pela porta gelada de Oort

De acordo com a análise da equipa, o C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) iniciou a sua viagem de entrada a uma distância de cerca de 40.400 unidades astronómicas do Sol. Isto é muito no território da nuvem de Oort, uma enorme esfera de objetos gelados que se estende de cerca de 2.000 a 100.000 unidades astronómicas.

Quando foi descoberto, o cometa encontrava-se a uma distância de cerca de 29 unidades astronómicas do Sol. A sua aproximação mais perto ao Sol ocorrerá em 2031, quando atingirá uma distância de 10,97 unidades astronómicas; a órbita de Saturno, por contexto, tem uma distância média de 9,5 unidades astronómicas.

Com um tamanho de 155 quilómetros de diâmetro, C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) é um gigante absoluto, mas mesmo assim, não será visível a olho nu a esta distância. No entanto, os cientistas, aproveitarão todas as oportunidades para o estudar utilizando os poderosos telescópios.

Esperam que, ao aprender mais sobre a sua composição, nos possam dizer mais sobre o Sistema Solar primitivo, e os seus alcances mais longínquos.

Isto porque se pensa que as rochas geladas das franjas distantes do nosso sistema planetário estão, mais ou menos, inalteradas desde a sua formação, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Os voláteis encerrados nos gelos do cometa devem, portanto, conter informações sobre a química do Sistema Solar exterior durante a sua formação.

Os cientistas já detetaram sinais de um coma, a atmosfera cometária que aparece quando um cometa se aproxima do Sol. O calor crescente sublima os gelos nas superfícies do cometa, produzindo o coma visível e, a distâncias mais próximas, as caudas dos cometas. A análise espectral destas características dir-nos-á muito sobre o que está dentro do C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein).