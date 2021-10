eFootball 2022 estreou-se com 90% das avaliações negativas na Steam

eFootball 2022 é um recente jogo lançado pela Konami mas que já está a dar o que falar. Mas as notícias não são nada abonatórias para este jogo de futebol da criadora do Pro Evolution Soccer.

Em primeiro lugar, a qualidade dos gráficos dos jogos mereceu fortes críticas por parte dos jogadores. Agora sabe-se que a estreia não podia ter corrido pior, pois o jogo eFootball teve 90% das avaliações negativas na plataforma Steam.

Tal como referimos, o jogo eFootball foi lançado na passada quinta-feira, sendo aguardado com grande expetativa pelos jogadores. Mas 'o tiro saiu pela culatra' pois o que se esperava com ânsia, rapidamente se tornou numa verdadeira desilusão.

O principal problema foram mesmo os fracos gráficos, sendo que o jogo exibe o rosto de alguns dos mais populares jogadores, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi de forma distorcida e até algo 'defeituosa'. Como consequência, rapidamente a voz dos jogadores descontentes se fez sentir, castrando a classificação do jogo através de duras críticas. Assim, eFootball tornou-se então no jogo com a pior classificação da Steam.

eFootball estreia-se com 90% de avaliações negativas na Steam

Na opinião dos utilizadores, este jogo é um verdadeiro desastre criado pela Konami. A qualidade, ou falta dela, lembra alguns jogos mais antigos, o que não se justifica atualmente com as tecnologias e técnicas que já existem. Mesmo que o jogo seja gratuito, os jogadores esperavam algo com uma qualidade superior à apresentada. Um dos utilizadores designado hudioscribe97 afirmou mesmo que foram "os piores 30 minutos da minha vida".

Como tal, basta visitarmos a página do eFootball na Steam para verificarmos que as avaliações ao jogo são "Extremamente Negativas". Neste momento, o título conta com 12.581 classificações, sendo que, no geral, apenas 9% delas são positivas.

A Konami, por sua vez, já reagiu através da divulgação de um comunicado oficial onde pede desculpa pelo sucedido. A criadora adianta ainda que os problemas vão começar a ser resolvidos a partir da próxima semana.

Comunicado da Konami

Depois do lançamento de eFootball 2022, recebemos muitas queixas e pedidos de esclarecimento sobre o equilíbrio do jogo, que inclui a velocidade do passe e a mecânica da defesa. Gostaríamos também de referir que conhecemos os problemas que alguns utilizadores sofreram com cut-scenes, expressões faciais, movimento dos jogadores e o comportamento da bola. Lamentamos os problemas e queremos garantir a todos que vamos levar a sério todas estas preocupações e esforçar-nos para corrigir a situação atual.

O trabalho será continuadamente atualizado, a qualidade vai evoluir e o conteúdo será adicionado constantemente. A partir da próxima semana, vamos preparar uma atualização para outubro, enquanto continuamos a receber mais opiniões através de questionários feitos aos utilizadores. Faremos o nosso melhor para satisfazer o maior número de utilizadores possíveis e esperamos que continuem a apoiar o eFootball 2022.

Já jogou eFootball 2022?

