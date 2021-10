iPhone 13 Pro Max bate o Samsung Galaxy S21 Ultra. O poderoso SoC fez a diferença

A Apple lançou o seu ambicionado iPhone 13 no passado dia 14 de setembro. Este era o equipamento mais aguardado pelos fãs da marca para este ano e estima-se que também seja o smartphone mais pujante do mercado. Apesar de ainda estar a passar por um processo de otimização, com correções do iOS 15, o equipamento mostra já o seu poder e qualidade em vários aspetos.

Assim, e como acontece todos os anos, há utilizadores que dedicam tempo em testes de velocidade para ver o desempenho destas máquinas face aos seus concorrentes diretos. De acordo com um destes testes à velocidade, o iPhone 13 Pro Max bateu o Samsung Galaxy S21 Ultra.

Depois do enorme sucesso que foi o iPhone 12, a Apple tinha a difícil missão de apresentar um novo iPhone que tivesse um avanço substancial para conquistar de novo os utilizadores. O iPhone 13 vai ter uma dura missão, apesar de trazer alguns trunfos, entre eles o poderoso A15 Bionic.

Claro que há mais novidades. Contudo, são muito focadas na fotografia e vídeo. Deixamos inclusive já as nossas primeiras impressões ao recente smartphone da Apple.

iPhone 13 Pro Max versus Samsung Galaxy S21 Ultra

Nestes testes de desempenho, onde são abertas aplicações para determinadas tarefas, que vão desde editores de texto, jogos, câmara, navegador e outras apps relevantes, é importante percebermos o que cada smartphone tem para oferecer. Isto é, no caso do vídeo que vamos ver, está lado a lado o iPhone 13 Pro Max de 128 GB, equipamento com o SoC A15 Bionic, 6GB de RAM, 128 de armazenamento, resolução de 2778x1284 e o iOS 15.

O seu rival, o Samsung Galaxy S21 Ultra, o topo de gama da marca sul-coreana, vem equipado com o SoC Snapdragon 888, 12 GB de RAM, 256GB de armazenamento, resolução de 3200x1440 e vem com o Android 11.

O canal do YouTube PhoneBuff promoveu, como é já uma tradição, um "combate" pelo desempenho, colocando à prova os dois poderosos equipamentos.

Arranque a frio deixou iPhone 13 Pro Max para trás

Na parte das apps iniciais, o Galaxy S21 Ultra conseguiu um ligeiro avanço ao seu rival. Notou-se alguma lentidão no iPhone 13 Pro Max nalgumas apps, que normalmente não são lentas ao abrir. Poderá ser, eventualmente, pelo facto de as apps ainda não estarem a tirar todo o proveito da tecnologia ProMotion?

Mesmo com este arranque mais lento, tudo parece compor-se quando é aberta a app FilmoraGo para renderizar um vídeo. Aqui, como poderão perceber, o processador da Apple coloca todo o poder nesta tarefa.

Então, o equipamento sul-coreano perde a força e fica atrás do telefone da maçã. Consequentemente, este atraso acabou relegar o smartphone Android para o segundo lugar, pois não conseguiu, mesmo com os seus 12 GB de RAM, ir atrás do prejuízo.

É um facto que há alguns pontos que desequilibram desde logo este tipo de comparações. O Android tem o dobro da memória RAM do iPhone, o que mostra claramente não precisar de tanta RAM para ter um excelente desempenho. Também fica aqui mostrado que o iOS 15 ainda não está de todo otimizado, eventualmente com o iOS 15.1 alguns bugs possam ser corrigidos e o sistema operativo fique mais polido. Da mesma forma, era interessante ver o Galaxy S21 Ultra com Android 12.

Para a história deste teste ficam os tempos. O iPhone 13 Pro Max consegue terminar as tarefas na primeira com o tempo de 1 minuto e 55 segundos, contra 1 minuto e 58 segundos do Galaxy. Já na segunda volta, o iPhone registou 47,53 segundos em comparação com os 49,77 segundos da Samsung. O vencedor com 10 segundos de vantagem é o iPhone 13 Pro Max.

Estes testes valem o que valem, até porque são com uma lista de aplicações que, com outra ordem de abertura, poderiam trazer resultados diferentes. Mas dão-nos uma ideia de que ambos estão muito perto com desempenho excelentes.

