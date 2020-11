Mesmo com diferenças óbvias em vários campos, é normal que surjam comparações entre o iPhone 12 e os seus concorrentes diretos. É algo natural e que todos os anos surgem para mostrar o que cada equipamento consegue oferecer aos utilizadores.

Este ano não é diferente e as comparações com o novo smartphone da Apple já estão a surgir. A mais recente a ser mostrada coloca frente a frente o iPhone 12 Pro e o Galaxy Note 20, com resultados que podem surpreender alguns.

Teste compara os mais poderosos smartphones

O iPhone 12 Pro e o Galaxy Note 20 são dois dos mais potentes smartphones no mercado. São para muitos a opção para um novo equipamento e por isso importa saber qual tem um melhor desempenho no campo da utilização de apps, algo que acontecerá no dia a dia.

Foi por isso que o conhecido canal do YouTube PhoneBuff resolveu realizar o seu normal teste de desempenho. Com um processo já conhecido por todos, são abertas e usadas algumas apps, sendo depois repetido o processo usando-as diretamente da memória do telefone.

Desempenho equilibrado no início

Se inicialmente o teste não começa de feição para o telefone da Apple, este rapidamente recupera o seu ritmo e acaba por apanhar o Galaxy Note 20. Uma vez chegados a este ponto, o iPhone 12 Pro acelera e consegue bater o seu concorrente.

No final, e depois de usarem todas as apps 2 vezes, o resultado é bem claro e visível. A vitória neste comparativo pende para o lado da Apple, com uma diferença de 17 segundos entre os 2 smartphones. Chega a existir uma diferença de 3 apps nos testes.

A diferença entre o iPhone 12 Pro e o Galaxy Note 20

Por um lado, é inevitável comparar o volume de RAM e o seu resultado neste teste, com o iPhone 12 Pro a ter apenas metade do Galaxy Note. Por outro, existe uma diferença grande no SoC destes smartphones. O A14 Bionic é de 5 nm, um dos primeiros, e o Snapdrgon 865 Plus tem tecnologia mais antiga e mais tempo de mercado.

Ainda assim, e colocando de lado estas diferenças de hardware, é claro que leva vantagem neste comparativo. O iPhone 12 Pro é o claro vencedor e assim assume um lugar no topo do mercado dos smartphones.