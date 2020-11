Não entende os novos ícones da Google? Volte a ter os antigos no Chrome

A Google anunciou há umas semanas que estava a preparar uma mudança dos ícones dos seus serviços, para que tudo ficasse mais unificado. Contudo, com a alteração efetiva a chegar aos utilizadores, muitas foram as queixas que surgiram. Pela Internet corre a imagem abaixo em jeito de meme.

Se é um dos que não consegue associar o serviço ao ícone, então está na altura de voltar a ter os antigos no seu Google Chrome.

Google Workspace – mais recursos e… novos ícones das marcas

A Google deu a conhecer um novo espaço que engloba todos os seus serviços, o Google Workspace, sendo uma espécie de rebranding do G Suite, mas com mais recursos e… novos ícones das marcas.

Ao olhar para o vídeo promocional da Google, a apresentar estas novidades, até parecem fazer sentido estes novos ícones. Contudo, as alterações já chegaram aos utilizadores e muitos ficaram desagradados com a mudança.

Este desagrado fez com que vários memes começassem a circular pela Internet.

O fim do problema, pelo menos no Chorme

O Google Chrome é conhecido pelas suas extensões e pela utilidade que trazem. É então, através de uma extensão que pode voltar a ter os ícones antigos dos seus serviços Google.

Basta, portanto, instalar a extensão Restore old Google icons e está feito. Agora é recarregar as páginas com os serviços da Google, como o e-mail, o calendário, o Meet e ver novamente os ícones antigos a surgir.

Caso queria voltar a ter os ícones modernos, então, apenas tem que desinstalar a extensão e o assunto fica resolvido.