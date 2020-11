A apresentação do novo Mate 40 Pro mostrou ao mundo, e em especial à sua concorrência, que esta é ainda uma marca a ter em conta e que está de pedra e cal no mercado. Os seus smartphones ainda inovam e sobretudo trazem novidades únicas ao mercado.

Uma grande responsabilidade para esta posição está no seu SoC, o novo Kirin 9000, que promete ser o alvo a abater nos próximos meses. A confirmar tudo o que foi prometido e está à vista veio agora uma primeira avaliação da Antutu. E claro, Mate 40 Pro arrasou a concorrência Android.

Mate 40 Pro assume a liderança da Antutu

A informação referente a outubro da Antutu mostrou que a Huawei tem ainda uma posição forte no mercado. O seu novo smartphone Mate 40 Pro conseguiu assumir diretamente a liderança da tabela, principalmente com uma pontuação que o coloca muito acima de toda a sua concorrência.

Com uma pontuação de 685339 pontos, o Mate 40 Pro assume o topo da tabela da Antutu e destaca-se num mercado que está ao rubro no que toca ao desempenho. Temos vários SoC novos, com uma performance elevada e que tentam assumir uma posição de destaque.

Kirin 9000 bateu a concorrência

Claro que a responsabilidade é decerto do Kirin 9000, um dos primeiros a ser construído com litografia de 5nm. A par deste temos apenas o novo A14 Bionic da Apple, mas espera-se que a Qualcomm lance em breve o 875, com elevado desempenho.

Para além desta proposta da Huawei, a lista é composta por vários smartphones equipados com o Snapdragon 865 e 865 Plus. Destaque para a pequena diferença que existe nesta tabela, em termos de pontuação, muito por usarem quase todos o mesmo SoC.

Huawei no topo das propostas Android

Entretanto, uma marca quase desconhecida na Europa, está nos lugares de topo. Falamos da QOO, que com os seus iQOO 5 Pro e iQOO 5 ocupa a 2ª e a 3ª posição da lista da Antutu. Estes estão equipados com o Snapdragon 865.

Estas são excelentes notícias para a Huawei e para os seus clientes. É a prova real de que o seu novo SoC Kirin 9000 está acima do que o mercado tem agora para oferecer aos fabricantes. Resta saber como será a resposta da concorrência e do que estes apresentarem.