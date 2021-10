O iOS 15 não tem estado isento de problemas e de situações anormais. São já muitas as situações descritas e que trazem problema aos utilizadores do iPhone, que esperam por uma solução da Apple.

A gigante de Cupertino deu agora um passo importante e lançou a primeira atualização desta versão do iOS. Chegou o iOS 15.0.1, que traz a esperada solução para o problema do desbloqueio do iPhone com o Apple Watch.

Foi durante a passada semana que foi descoberto e revelado este problema que envolve o iPhone e o Apple Watch. Uma das funcionalidades mais usadas nos tempos de pandemia estava impossibilitada de ser usada, não conseguindo o Apple Watch desbloquear o iPhone.

Sem uma razão aparente, estava a ser esperada uma solução do lado da Apple. Esta deveria chegar na forma de uma simples atualização, que está agora disponível. O iOS 15.0.1 foca-se principalmente na resolução deste problema, mas trata também de outros.

Segundo a Apple, o iOS 15.0.1 trata de 3 questões que estava já identificadas com a versão anterior e que assim ficam tratadas de forma definitiva:

Desbloquear iPhone com Apple Watch podia não funcionar em modelos do iPhone 13

A aplicação Definições poderia apresentar um aviso incorreto de armazenamento cheio

Meditações áudio podiam iniciar inesperadamente um treino no Apple Watch para alguns assinantes do Fitness +

Como sempre, os utilizadores devem procurar já esta atualização no iPhone. Entrem nas Definições e depois escolha a opção Geral. Termine acedendo a Atualização de software, onde deverá encontrar já o iOS 15.0.1 à espera de ser instalado.

É curioso que a Apple tenha apenas tratado destas 3 situações quando há várias outras conhecidas e que esperam uma solução. Naturalmente que está a ser preparada a versão 15.1 do iOS, mas ainda sem uma data conhecida para ser lançada ao público. Até lá, resta apenas esperar.