Apple Watch está a ter problemas para desbloquear o novo iPhone 13

A integração entre os diferentes dispositivos da Apple é única, com a capacidade de interagirem e de se ligarem de forma muito próxima. Vai ao pormenor de conseguirem depender uns dos outros para alguns elementos de segurança.

Este ponto pode ser visto, por exemplo na integração entre o iPhone e o Apple Watch, podendo este último desbloquear o primeiro. Esta capacidade quase única está agora colocada em causa, com problemas em desbloquear o iPhone 13.

Apresentada em abril, a capacidade de desbloquear o iPhone com o Apple Watch veio substituir temporariamente o Face ID. A utilização quase obrigatória da máscara veio deitar por terra a capacidade de desbloquear o smartphone apenas com a face.

Esta novidade útil sempre funcionou de forma perfeita, garantindo que os utilizadores do iPhone podiam dispensar todos as restantes forma de desbloqueio. Este registo de perfeição foi agora colocado em causa, com a chegada do iPhone 13.

Os relatos estão a acumular-se e revelam que o desbloqueio do iPhone 13 com recurso ao Apple Watch simplesmente não está a funcionar. Sempre que os utilizadores tentam ativar esta capacidade, surge uma mensagem a indicar que não é possível comunicar com este relógio inteligente.

A mensagem em causa é clara e mostra que não é possível fazer a comunicação com o Apple Watch. Este cenário acontece em situações em que o relógio já está associado ao iPhone 13, não havendo qualquer razão lógica para que a comunicação não aconteça.

Do que é revelado, todas as tentativas de encontrar uma solução para esta falha não tiveram qualquer sucesso. Mesmo ativando e desativando algumas funções, voltando a emparelhar os equipamentos ou simplesmente reiniciar o Apple Watch, nada parece funcionar.

Este deverá ser mais um caso que a Apple conseguirá resolver com uma simples atualização do iOS ou do novo WatchOS. Esta correção deverá surgir em breve, provavelmente já incluída no iOS 15.1, que a Apple está já a testar de forma pública.