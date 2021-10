El Salvador começou a usar vulcões para minerar bitcoin

El Salvador é, agora, o único país onde a bitcoin pode ser usada como uma moeda de curso legal, a par do dólar americano. Sendo que a mineração de criptomoedas representa um consumo de energia excessivo, o país estava a ponderar recorrer à energia promovida pelos vulcões.

Agora, essa ideia saiu do papel e El Salvador vai realmente iniciar a mineração de bitcoin através da energia dos vulcões.

O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deu um passo arrojado num caminho que se podia prever incerto. Agora, a bitcoin já é utilizada como moeda de curso legal e, portanto, os cidadãos podem recorrer a ela para efetuar pagamentos, assim como efetuam com a moeda que já vigorava anteriormente.

Hoje, El Salvador acordou e ficou a saber, com um tweet de Nayib Bukele, que chegara o primeiro dia de mineração de bitcoin através da energia dos vulcões – solução que surgiu em junho deste ano e pretende controlar e minimizar o consumo de energia associado ao processo. O país já extraiu o equivalente a 269 dólares em bitcoin, utilizando a energia gerada pelos vulcões.

Recentemente, o Presidente publicou um vídeo de 25 segundos com imagens de um contentor de carga, com marca governamental, cheio de plataformas de mineração de bitcoin, bem como técnicos a instalar e ligar os operadores ASIC, perto de um vulcão. O conteúdo descrito como “Primeiros passos…” já viralizou.

Apesar do sucesso, o Presidente de El Salvador clarificou que o projeto de mineração está ainda em curso e que os especialistas estão em processo de “teste e instalação” do novo equipamento. Mais do que isso, embora pareça novidade, já existe há algum tempo: “É apenas energia geotérmica […] A Islândia tem vindo a fazê-lo desde o início da mineração de bitcoin”, disse Alejandro de la Torre, minero de bitcoin.

Ainda assim, esta é uma boa oportunidade para El Salvador, uma vez que é apelidado de “terra dos vulcões”. Ou seja, esta valência poderá ajudar o país a reduzir as suas emissões que, de outra forma, estariam associadas à mineração de bitcoin.