iPhone 13 Pro Max consegue velocidades de carregamento até 27 W

Como é já uma tradição nos produtos Apple, a empresa nunca revela tudo sobre as suas capacidades. Algumas opções aparecem ocultas, outras ficam para uns meses mais tarde e há outras que apenas se descobrem quando se elaboram testes à medida. Um exemplo, que não foi anunciado, foi o iPhone 13 Pro Max ser capaz de carregar mais rápido em velocidades até 27 W.

Estes testes foram desenvolvidos pela ChargerLAB e mostram que para além do iPhone topo de gama trazer uma bateria maior, é também mais rápida a carregar.

iPhone 13 Pro Max consegue um pico de velocidade de carregamento de 27W

O ChargerLAB levou a afeito alguns testes para perceber as capacidades da nova bateria do iPhone 13 Pro Max. Segundo o que foi apurado, o topo de gama da Apple tem a capacidade de carregar mais rápido em velocidades até 27 W quando ligado a um adaptador de alimentação USB-C de 30W ou superior.

Para efeito de comparação, o iPhone 12 Pro Max é capaz de carregar em velocidades até 21W a 22W com um adaptador de energia equivalente.

É importante notar que o iPhone 13 Pro Max não sustenta o pico de potência de 27W durante todo o ciclo de carregamento devido ao calor gerado. Contudo, o dispositivo ainda deve carregar um pouco mais rápido do que o iPhone 12 Pro Max em geral.

Segundo referiu a publicação, o iPhone 13 Pro já não consegue tais valores. A ChargerLAB informou que o iPhone 13 Pro atingiu velocidades máximas de carregamento de 23W nos seus testes. Portanto, no caso do iPhone 13 e iPhone 13 mini, estes têm basicamente as mesmas velocidades de carregamento dos modelos equivalentes do iPhone 12, segundo mm utilizador da plataforma chinesa Weibo.

A Apple deixou de incluir carregador na caixa dos novos iPhones, mas vende um adaptador de alimentação USB-C de 30W por 55,00 € para utilizadores que desejam carregar o seu iPhone 13 Pro Max o mais rápido possível em função desta descoberta.