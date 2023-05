Futura Apple Pencil poderá trazer tecnologia Find My para nunca a perder de vista

A Apple quer todos os seus dispositivos dentro da rede Encontrar (Find My). Com isso o utilizador saberá sempre onde se encontram os seus pertences, sejam eles um computador, um iPhone, iPad, as chaves de casa agarradas a um AirTag ou até os auscultadores que ficaram em cima da mesa do café. O Apple Pencil estará também a ser considerado receber este sistema, pelo menos é o que parece no que foi descoberto.

A funcionalidade Find My (Encontrar) pode estar a ser planeada, mas provavelmente irá requerer uma futura caneta da Apple capaz de vibrar quando estiver perto. Além disso, a nova caneta poderá também reproduzir um som agudo, que é útil para localizar um dispositivo perdido, recorrendo claro à app Encontrar que é nativa no iPhone, iPad, Mac e iCloud.com.

Segundo o que foi partilhado, o dispositivo poderá reproduzir um som no Modo perdido para ajudar a ser descoberto. Este som aumenta gradualmente de volume e é reproduzido durante cerca de dois minutos.

Apple poderá tornar os modelos atuais do Pencil compatíveis com a rede Encontrar?

Não se pode menosprezar a capacidade da Apple de pensar sempre à frente, já vimos isso com outros dispositivos que só mais tarde receberam firmware para funcionalidades atuais.

Se bem visto, a caneca tem Bluetooth, tecnologia usada pela rede Encontrar para detetar e comunicar a localização de um dispositivo perdido. Claro, não poderá alertar com vibração ao som, isso será já noutro tipo de hardware.

Esta novidade foi descoberta num pedido de patente recente apresentado ao Instituto de Patentes e Marcas dos EUA com o número 20230161545. As informações descrevem a utilização de ressonadores acústicos na tampa do dispositivo para reproduzir um som e produzir vibrações.

Apple Pencil terá ressonadores acústicos

Intitulada "Dispositivo periférico com ressonadores acústicos", a invenção descreve a localização de uma caneta perdida ou de outro dispositivo periférico de entrada de dados através da utilização de ressonadores acústicos. Numa das modalidades, os ressonadores podem estar localizados por baixo da tampa na parte superior da caneta, que atualmente aloja o módulo de feedback háptico.

A localização de uma caneta perdida ou de outro dispositivo de entrada periférico pode ser possível através de ressonadores acústicos integrados nas estruturas de alojamento da caneta. Os ressonadores acústicos podem ser formados numa extremidade da caneta oposta à sua ponta e podem incluir partes do invólucro exterior da caneta que são reduzidas a uma espessura projectada que tem um comportamento ou frequência de ressonância particular. O sinal de accionamento gerado no módulo háptico pode ser transferido para os ressonadores acústicos através de um caminho de material que liga mecanicamente os ressonadores acústicos ao módulo háptico.

Descreveu a Apple.

A importância de uma frequência de ressonância

Um ressonador acústico emite uma frequência de ressonância que faz vibrar um meio com a maior amplitude possível. No contexto da ideia da Apple, o iPhone emitiria um som correspondente à frequência de ressonância da tampa do Apple Pencil.

Ao fazê-lo, o Apple Pencil vibraria de forma audível, tornando-o mais fácil de encontrar se estiver dentro do alcance do Bluetooth - assumindo que a sua audição é boa e que a caneta está por perto.

Pelo que se percebe, a tecnologia não deverá ser possível utilizar em dispositivos de terceiros com suporte para o iPad.

Não sabemos se a Apple irá adicionar ressonadores acústicos ao próximo Pencil ou a um modelo ainda no segredo dos deuses. Além disso, a Apple patenteia frequentemente várias soluções como estratégia defensiva, pelo que não há garantias de que esta invenção venha a ver a luz do dia.

Encontrar um Pencil perdido utilizando um iPad

Entretanto, os proprietários do Apple Pencil de primeira e segunda geração podem recorrer a uma sugestão que agora deixamos para encontrar a caneca perdida, recorrendo efetivamente ao iPad.

Uma das dicas envolve ir a Definições > Bluetooth e ver se o Pencil aparece aí, indicando que a caneta está dentro do alcance do Bluetooth que é de 3 a 5 metros.

Outra solução requer o descarregar de uma aplicação especializada na localização de Bluetooth. No entanto, ambas as soluções têm uma utilidade limitada, uma vez que só podem ser utilizadas para localizar uma Apple Pencil perdida num mapa se estiver dentro do alcance do Bluetooth.

A empresa de Cupertino está mesmo predisposta a deixar tudo debaixo de olho dos seus utilizadores. A rede Encontrar cresce exponencialmente.