Vocalista de Smashing Pumpkins pagou a hacker para não expor o novo álbum

Os ataques informáticos afetam sobretudo sistemas de informação e sites importantes de empresas e de entidades governamentais. Mas também podem comprometer dados de outras áreas, como a música. Neste sentido, há umas semanas o vocalista de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, confessou ter pago a um hacker para que este não divulgasse o novo álbum da popular banda norte-americana.

Os Smashing Pumpkins lançaram em janeiro deste ano o seu novo álbum intitulado ATUMA: Rock Opera in Three Acts, mas a surpresa esteve comprometida devido a um hacker que ameaçou divulgar as músicas antes da chegada do álbum.

Numa entrevista com KROQ's Klein/Ally Show, o vocalista da banda, Billy Corgan, disse que pagou do seu próprio bolso ao hacker para que essa revelação antes do tempo não acontecesse. O criminoso conseguiu aceder ao conteúdo da obra na altura em que a mesma estava a ser mixada e masterizada. Corgan diz que o FBI também foi chamado a intervir e, felizmente, conseguiram localizar o hacker e impedir o leak das músicas.

Segundo o vocalista, as músicas "eram provavelmente as músicas mais cativantes do tipo single-y. Então é tipo, não só é seis meses cedo demais, como se está a entregar o álbum antes mesmo de ter a oportunidade de colocar os pés no chão. De alguma forma, algum hacker estava a oferecer ficheiros por dinheiro e conseguimos rastreá-los, pagá-los e evitar que fossem divulgados. O FBI envolveu-se... não sei como eles conseguiram o que conseguiram".

Billy Corgan disse ainda que o hacker tinha também conteúdos de outros artistas, incluindo "clássicos de bandas do passada e provavelmente a fazer reedições".