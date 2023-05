Com a pressa, por descuido ou simplesmente por esquecimento, muitos andam durante o dia com a braguilha das calças aberta. Este é, provavelmente, um problema difícil de resolver, nas que a tecnologia agora parece ter conseguido contornar. Há finalmente uma solução para quem se esquece da braguilha das calças aberta, mas com requinte de elevado recorte tecnológico.

Os mais esquecidos ou mais distraídos certamente que têm este problema recorrente. A sair de casa deixam sempre a "porta aberta" e andam com a braguilha das calças aberta. Não é uma situação complicada, mas certamente que traz alguns embaraços e uma vergonha acrescida.

Como sempre, e basta alguém querer, a tecnologia oferece soluções, mais ou menos engenhosas e simples. É caso que temos agora, em que foi criado um sistema simples de alertas para quem tem a braguilha das calças aberta. Discreto, alerta o utilizador onde este vê sempre, no smartphone.

If you know me, you know one of my favorite things to do is speedrun product ideas from my friends. One requested "Pants that detect when your fly is down for too long and send you a notification". Currently seeking investors. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG