Todas as transações de criptomoedas são declaradas ilegais na China

O banco central da China anunciou que todas as transações de criptomoedas são ilegais, banindo mesmo tokens digitais como o Bitcoin. Estas e outras moedas não são moeda fiduciária e, por isso, não podem ser distribuídas no mercado.

Como consequência, o preço do bitcoin caiu abruptamente esta manhã.

O Banco Popular da China deixou esta manhã uma mensagem no seu site onde refere que todas as criptomoedas, incluindo Bitcoin e Tether, não são moedas fiduciárias e não podem ser distribuídas no mercado. Segundo a entidade, estas moedas colocam em risco seriamente a segurança dos ativos das pessoas.

A Reuters escreve que o PBOC - People's Bank of China - impedirá que instituições financeiras, empresas de pagamento e outras ligadas à Internet facilitem o comércio de criptomoedas e fortalecerá a monitorização dos riscos de tais atividades. Além disso, também proibiu as bolsas estrangeiras de fornecer serviços a investidores do continente na China através da Internet.

Na verdade, desde 2019 que o comércio de criptomoedas estava proibido na China, no entanto, podia ser acedido online através de bolsas estrangeiras.

De referir que a mineração tem vindo a crescer no mundo. Em setembro de 2019, a China era responsável por 75% do uso mundial de energia Bitcoin. Em abril de 2021, essa percentagem estava posicionada nos 46%.

As transações estão "determinadamente proibidas por lei"

A acompanhar esta notícia veio uma queda do valor da mais relevante criptomoeda, a Bitcoin. Pelas 9 da manhã valia mais de 38 mil euros e, neste momento, está nos 35,868 € [15:15], tendo já estado nos 34,750 €.

Há ainda uma nota vinda da agência de planeamento económico da China que alerta para a urgência de o país erradicar a mineração criptográfica, sendo que a sua repressão é essencial nos esforços para cumprir as metas de carbono.