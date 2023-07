Worldcoin é oficial. Há uma nova criptomoeda no mercado

O projeto Worldcoin nasceu há três anos e hoje é lançada oficialmente uma nova criptomoeda para o mundo. Sam Altman da OpenAI é uma das pessoas à frente desta nova criptomoeda que já conta com investimento português.

Foi através de um anúncio oficial assinado por Alex Blania e Sam Altman que foi lançada uma nova moeda digital, a Worldcoin.

A Worldcoin consiste numa identidade digital que preserva a privacidade (World ID) e, onde as leis permitirem, uma moeda digital (WLD) recebida simplesmente por humanos.

Segundo os criadores, "se for bem sucedido, acreditamos que a Worldcoin pode aumentar drasticamente as oportunidades económicas, dimensionar uma solução confiável para distinguir humanos de IA online, preservando a privacidade, permitir processos democráticos globais e, eventualmente, mostrar um caminho potencial para UBI financiado por IA".

Para se fazer o registo na Worldcoin, os utilizadores têm de permitir a digitalização das íris dos olhos numa esfera espelhada, criada por Thomas Meyerhoffer, um antigo designer da Apple, a Orbe.

O projeto conta já com 2 milhões de utilizadores inscritos na sua fase beta e a Worldcoin está a ampliar as operações “orbitais” para 35 cidades em 20 países. Como uma tentação, aqueles que se inscreverem em determinados países receberão o token de criptomoeda WLD da Worldcoin. Dados fornecidos pela empresa indicam que existem mais de quatro milhões de unidades da Worldcoin em carteiras digitais de 170 mil utilizadores portugueses.

A Worldcoin detém cerca de 20% de todos os seus tokens, que não estão a ser lançados nos EUA por enquanto. Nos primeiros 15 anos, a startup está a limitar o fornecimento total a 10 mil milhões de tokens “WLD”. No lançamento na segunda-feira, a oferta máxima de circulação do token, baseada no ERC-20, é de 143 milhões, escreve a Worldcoin num whitepaper.

A Reuters cita Alex Blania que indica que o aspeto da criptomoeda dos World IDs é importante porque os blockchains de criptomoeda podem armazenar os World IDs de uma maneira que preserva a privacidade e não pode ser controlado ou desativado por nenhuma entidade.