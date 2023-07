Twitter agora é X… o que é que se vai chamar a um Tweet?

Durante o dia de ontem começaram a surgir os primeiros rumores em torno de uma mudança do nome e logótipo do Twitter já com a letra X como uma certeza para a troca. Agora, o dono da rede social e a sua CEO confirmaram a alteração. A questão é: o que é que se vai chamar a um Tweet?

O nome é X e o logótipo passa a ser também um X branco num fundo negro. É assim que Elon Musk e Linda Yaccarino confirmam a nova fase do Twitter.

Esta mudança já vinha a ser anunciada ao longo do dia de ontem, com partilhas feitas pelo próprio dono da rede social, tendo o anúncio oficial sido feito há poucas horas.

Fazer um tweet ou ler um tweet passou a ser uma expressão do léxico de todos os que estão dentro da rede do pássaro azul. Então, mudando para X, Elon Musk já respondeu aos seus seguidores a indicar que os tweets poderiam passar a ser designados de "X's"!

Na descrição da biografia de Elon Musk aparece a ligação X.com que encaminha para os site do Twitter ainda com esse domínio associado.

Recorde-se que em abril desta ano, o nome oficial da empresa, Twitter Inc., já tinha sido alterado para X Corp.