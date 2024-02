Atenção, X… Bluesky ganhou quase 1 milhão de utilizadores desde a abertura ao público

Bluesky, a alternativa open source ao X (antigo Twitter), registou um aumento gigante de novos utilizadores apenas um dia depois de ter aberto a sua plataforma ao público. O serviço ganhou mais de 1 milhão de novos utilizadores, elevando o total de inscrições para pouco mais de 4 milhões.

O serviço esteve em fase beta, apenas por convite, durante cerca de um ano e tinha crescido para pouco mais de 3 milhões de utilizadores quando foi oficialmente aberto ao público. Atualmente, conta com cerca de 4,2 milhões de inscrições.

As coisas estão a rolar por aqui.

Escreveu a diretora executiva da Bluesky, Jay Graber, num post no X.

O aumento de novos utilizadores sugere que ainda há muita curiosidade sobre a plataforma apoiada por Jack Dorsey, que começou como um projeto interno no Twitter em 2019. Também indicou que a Meta não conquistou totalmente o mercado para uma alternativa ao Twitter baseada em texto. A app Threads da empresa cresceu para 130 milhões de utilizadores mensais, anunciou a Meta na semana passada.

Graber afirmou que a Bluesky pretendia crescer a um ritmo mais lento para poder construir a plataforma e o protocolo subjacente, sem a pressão adicional que os picos repentinos de crescimento podem causar.

Algumas dessas preocupações foram confirmadas quando o pico de atividade levou a alguns problemas técnicos no site, incluindo problemas com os feeds personalizados da aplicação e uma breve interrupção durante a noite. A interrupção foi resolvida em poucas horas, de acordo com a empresa.

Será a Bluesky assim tão diferente do X e do Threads?

Grande parte do sucesso futuro da Bluesky dependerá da sua capacidade de manter o crescimento e o interesse dos novos utilizadores. O Threads também registou um pico inicial de novos utilizadores, que acabou por cair antes de recuperar.

Embora a Bluesky possa parecer-se um pouco com o Threads ou o X, é um tipo de plataforma fundamentalmente diferente e faz parte do movimento crescente de descentralização das redes sociais.

O seu protocolo open source funciona como uma API "permanentemente aberta", e o site já tem dezenas de programadores a criar as suas próprias experiências. A Bluesky também oferece mais recursos de personalização para os utilizadores, como algoritmos personalizados e a capacidade de escolher as suas próprias configurações de moderação de conteúdo.

