Operação Taxa Zero: Quase mil condutores apanhados com álcool

Entre 1 e 7 de fevereiro, a ANSR, a GNR e a PSP realizaram a campanha “Taxa Zero ao Volante”, prevista no Plano Nacional de Fiscalização 2024. A GNR detetou quase mil condutores em excesso de velocidade na campanha Taxa Zero do Volante.

Em Portugal, apesar dos resultados obtidos nas últimas duas décadas, em média, 650 pessoas por ano perderam a vida nas nossas estradas. Um número muito longe do único aceitável: ZERO. A Sinistralidade Rodoviária é um problema de saúde pública: todos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo. São 3700 pessoas por dia, 1 pessoa a cada 24 segundos. É a primeira causa de morte dos 5 aos 29 anos.

No âmbito da Operação Taxa Zero foram "apanhados" quase mil condutores alcoolizados. Dos mais de 38 mil 800 condutores fiscalizados, 900 seguiam em excesso de velocidade.

Durante a operação, que decorreu entre 01 e 07 de fevereiro, foram registados 2.245 acidentes, que causaram oito vítimas mortais, 36 feridos graves e 735 feridos ligeiros. Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 400 acidentes, menos uma vítima mortal, menos 12 feridos graves e menos 21 feridos ligeiros, segundo é referido no comunicado.

Taxa Zero ao Volante: O álcool e o risco de acidente...