O que estará para vir? Disney vai investir $1,5 mil milhões na Epic Games

A Disney vai investir 1,5 mil milhões de dólares na Epic Games, criadora do popular jogo Fortnite. Como parte da iniciativa, as empresas vão criar um novo "universo de jogos e entretenimento" nos próximos anos, segundo um comunicado.

A nossa nova e excitante relação com a Epic Games vai juntar as adoradas marcas e franchises da Disney com o popular Fortnite num novo e transformador universo de jogos e entretenimento. Isto marca a maior entrada de sempre da Disney no mundo dos jogos e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão.