Estamos a poucos dias de conhecer a versão do Windows 11 e tudo o que a Microsoft preparou para este novo sistema operativo. Sabe-se que as novidades são muitas e que vão mudar muito a forma como este sistema é usado.

Este sistema esteve meses em testes para garantir que nada de complicado estava no sistema, mas um erro parece ter ficado para trás. Aparentemente afeta apenas utilizadores portugueses e vai trazer problemas a quem quiser atualizar para o Windows 11. A culpa está na app Autenticação.Gov.

Apesar de apenas agora ter uma atenção maior, este problema começou a ser reportado por vários utilizadores em julho deste ano. Foi nos fóruns da Microsoft surgiu a primeira queixa de problemas ao fazer a atualização para o Windows 11.

A queixa era a mesma para todos e resultava na apresentação de um ecrã verde no processo de atualização, sendo depois revertido para a versão anterior. As causas demoravam a surgir, sendo sempre associada a problemas com drivers e à própria build do programa Insiders.

Após alguma análise, e depois de perceber que todas as queixas vinham de utilizadores portugueses, foi revelada a razão. Tudo estava concentrado numa app que muitos utilizadores do nosso país se habituaram a usar. Falamos da app Autenticação.Gov, criada para a AMA (Agência para a Modernização Administrativa).

A causa, revelada mais tarde, está na concentrada num único caractere e na sua utilização no registo de chaves de segurança de fornecedores do Windows. A presença do acento na letra O no nome Chave Móvel Digital Key Storage Provider trazia o problema.

Ao remover este caractere ou removendo a app Autenticação.Gov o problema desaparecia, o que poderia associar o problema diretamente à app. No entanto, e como o mesmo não existe no Windows 10, ficou claro que a falha está no Windows 11 e na forma como trata este caractere e outros similares.

Naturalmente que a Microsoft já está focada na resolução do problema, mas não se quer comprometer com a sua solução para breve. Isto significa que não existe a garantia de no dia 5 de outubro estes utilizadores poderem fazer a atualização para o Windows 11.