Apple: Apps de terceiros irão tirar o máximo proveito do ecrã ProMotion do iPhone 13

Com a chegada do iPhone 13, a Apple trouxe uma novidade para os iPhones que já utilizava desde 2017 no iPad Pro. Trata-se do ecrã ProMotion, uma tecnologia que atualiza o ecrã do dispositivo 120 vezes por segundo (refresh rate de 120Hz). A empresa de Cupertino há anos que poderia ter colocado esta tecnologia nos seus smartphones, mas nunca o fez até agora, possivelmente porque o iOS sempre foi muito fluído e num ecrã "pequeno" do iPhone, as vantagens, versus as desvantagens, não compensavam.

Agora que saiu o iOS 15 e o iPhone 13, descobriu-se que muitas aplicações de terceiros não conseguem ultrapassar a taxa de atualização padrão de 60 Hz do ecrã ProMotion do iPhone 13 Pro. Contudo, a Apple agora esclareceu que em breve os programadores irão conseguir tirar o máximo proveito dos 120 Hz.

120 Hz ainda não está disponível para todas as apps de terceiros no iOS 15

A taxa de atualização é variável para permitir uma melhor utilização dos recursos. O iOS gere a necessidade e fornece esta taxa que poderá ir dos 10 Hz até aos 120 Hz. Antes, nos iPhones anteriores a este último, o máximo estava fixado nos 60 Hz. Então, com a tecnologia ProMotion o sistema operativo pode permitir uma animação do ecrã mais rica gerindo então esta taxa de atualização.

Atualmente, algumas aplicações de terceiros só conseguem atingir os 60 Hz. Como tal, a Apple já veio explicar que os programadores terão de adicionar uma nova chave Info.plist para opt-in, e a documentação estará disponível em breve. Além disso, uma próxima atualização do software resolverá um bug em que as animações conduzidas pelo Core Animation não conseguem atingir as taxas de atualização máximas de 120Hz.

Esta informação começou a correr no Reddit depois do programador cliente de Apollo for Reddit, Christian Selig, ter alertado que já obteve reclamações dos seus utilizadores relacionadas com esta "incapacidade".

Apesar dos benefícios, estes ecrãs poderão consumir muita energia mesmo se o utilizador estiver a realizar tarefas que não se beneficiam diretamente da taxa de atualização mais rápida, como a leitura de um texto, por exemplo, ou outras ações em que o ecrã tem um conteúdo mais estático.

Atualmente as apps nativas do iOS conseguem atingir a taxa de 120Hz em todas as animações.