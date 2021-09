Laura, um videojogo sobre os Açores

Em desenvolvimento por uma equipa de 4 talentos portugueses (estúdio PolyWeld), Laura é uma aventura que convida os interessados em saber mais sobre a cultura açoriana, em particular num pedaço de tempo bastante importante na História do arquipélago como do Mundo.

Venham conhecer um pouco mais sobre Laura.

Com efeito, Laura é uma aventura point'n click, com uma perspetiva top-down, sobre uma menina que vive com a sua família num campo de concentrados alemães nos Açores durante a Primeira Grande Guerra.

O jogo, começou por ser um projeto apenas académico de uma equipa de 4 talentos nacionais (Matilde Albuquerque, Bruso Baltazar, Renato Baltazar e Alexandre Pina Pinto), que forma o estúdio PolyWeld. No entanto, parece que não se vai ficar por aí.

Acompanhando uma menina de 7 anos, chamada Laura Silva, é-nos dado a conhecer um pouco mais sobre a realidade do arquipélago dos Açores durante a Primeira Guerra Mundial - em especial o Depósito de Concentrados de Alemães na ilha Terceira.

A ação decorre no Monte Brasil local onde Laura coleciona plantas da flora açoriana, constrói um herbário e descobre a realidade que se vivia durante a Primeira Guerra Mundial nos Açores.

O jogo tem uma forte componente contemplativa da bela paisagem açoriana. Neste sentido, tem uma estrutura com base em colecionáveis, como, por exemplo, as folhas de louro - típico das florestas Laurissilva das ilhas (nome que serviu de base para o nome do jogo e da personagem Laura Silva).

Laura, é um jogo edutainment que interpreta um tema histórico que marcou Portugal e as suas ligações com a Alemanha e os Estados Unidos da América.

Em 2016, o Museu de Angra do Heroísmo organizou uma exposição dedicada ao tema e aos impactos que estas mudanças tiveram no local. Segundo Albuquerque, a game designer do projeto, “Desde início, toda a conceção do jogo teve como base uma pesquisa profunda sobre a Primeira Guerra Mundial nos Açores e as implicações que surgiram com o Depósito de Concentrados Alemães.”.

A equipa da PolyWeld:

Matilde Albuquerque - Game Designer

Bruno Baltazar - 3D Artist

Renato Baltazar - 3D Artist

Alexandre Pina Pinto - Sound Designer

Laura encontra-se em desenvolvimento para PC e, possivelmente, PlayStation 4 e Nintendo Switch. O primeiro protótipo do jogo já esteve em exibição na Etic Games 2020/21.