Cone do vulcão Cumbre Vieja colapsou e gera rio de lava

Os últimos dias têm sido marcados pelas notícias que chegam da ilha espanhola de La Palma por causa do vulcão Cumbre Vieja. As notícias mais recentes revelam que o cone do vulcão Cumbre Vieja colapsou parcialmente.

A revelação foi feita por Carlos Lorenzo, geólogo do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha.

O vulcão Cumbre Vieja continua a ser um dos temas em destaques no mundo. Hoje, o vulcão está ainda mais ativo, tendo levado a um colapso parcial do cone. Após a queda do cone foi gerou um novo rio de lava.

Carlos Lorenzo garantiu ter observado o colapso, com recurso a drones, e afirma que este desabamento criou uma "enorme corrente de blocos muito grandes" que estão a deslizar pela encosta abaixo, em direção ao mar.

Este sábado os especialistas confirmaram que se abriu uma nova boca do vulcão, mas a oeste do foco principal. Este junta-se a outras duas bocas que se tinham abertas na passada sexta-feira.

De relembrar que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no passado domingo e tem tido uma forte atividade sísmica na ilha. São muitas as casas que já foram destruídas, mas não há registo de vítimas. De acordo com números concretos, a lava já destruiu mais de 250 hectares, mais de 400 casas e cerca de 15 quilómetros de estradas. Há mais de 6 mil deslocados e desalojados..

De acordo com os dados divulgados pelo sistema de observação Copernicus, a lava desloca-se a uma velocidade entre os 60 e os 80 metros por hora.

Por causa das cinzas e da falta de visibilidade, o aeroporto de La Palma teve que fechar, tendo havido um reforço dos serviços de ferries para Tenerife. Em declarações à SIC, a vulcanóloga Teresa Ferreira entende que o maior perigo para as populações é, neste momento, o cada vez maior alcance das cinzas e dos gases tóxicos expelidos pelo vulcão Cumbre Vieja em La Palma.