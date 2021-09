Apesar de toda a atenção estar já focada na próxima versão, o Windows 10 é ainda o sistema mais importante da Microsoft. A sua utilização está disseminada e requer ainda a atenção da gigante do software.

A provar que este é ainda um sistema onde aposta e que não está abandonado está uma nova atualização. Esta está focada em dar ao Windows 10 mais estabilidade e acabar com problema de desempenho ou um sistema lento.

Lançadas em setembro, as atualizações cumulativas KB5005565 e KB5005101 depressa se mostraram uma dor de cabeça para os utilizadores. A Microsoft acabou por reconhecer que estas tornavam os sistemas instáveis e que poderiam trazer problemas para as apps dos utilizadores.

Para resolver este problema, a Microsoft lançou agora uma atualização para o Windows 10. Esta trata das situações apresentadas antes e que limitavam a utilização do Windows 10. Quem preferir, pode aplicar uma das soluções apresentadas abaixo, focada em cada uma das versões do sistema.

Windows Sever 2022: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 2801335948 /t REG_DWORD /d 0 /f Windows 10, version 2004, Windows 10, version 20H2 and Windows 10, version 21H1: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 2767781516 /t REG_DWORD /d 0 /f Windows 10, version 1909: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 928713355 /t REG_DWORD /d 0 /f Windows 10, version 1809, Windows Server 2019: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 2371422858 /t REG_DWORD /d 0 /f

Apesar de ser um problema generalizado, a Microsoft reconheceu que este está mais ativo nos utilizadores que usam a funcionalidade Exploit Protection Export Address Filtering (EAF) da Microsoft. Esta é usada para detetar operações perigosas em código malicioso.

Para aplicar esta atualização, que resolve o problema, a Microsoft recorreu novamente à funcionalidade Known Issue Rollback. Esta resulta da avaliação da telemetria dos PCs com Windows 10 e que detecta potenciais problemas com as atualizações.

Apesar de lançada através de uma atualização do Windows 10, na verdade, esta correção recorre apenas a uma chave de registo do sistema da Microsoft. É extremamente rápido a ser aplicado e vai requerer o reiniciado do PC no final do processo. Quem preferir pode encontrar abaixo estas atualizações:

Caso esteja com problemas de estabilidade no Windows 10, então avalie se tem as atualizações cumulativas KB5005565 e KB5005101 presentes. Esta é uma correção simples e rápida de aplicar e que acaba com problemas de estabilidade e desempenho do PC. Este rapidamente deixa de estar lento e passa a poder ser usado normalmente.