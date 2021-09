Apresentado como um dos melhores smartphones do mercado, o iPhone 13 Pro Max tem agora muito que provar para os utilizadores. As caraterísticas que foram renovadas mostram que a Apple apostou muito forte neste seu smartphone.

Com o novo iPhone 13 Pro Max a chegar às mãos dos novos utilizadores, é hora deste ser avaliado de forma exaustiva. A mais recente prova a que foi sujeito mostrou a qualidade do seu ecrã, recebendo um prémio especial. O novo iPhone 13 tem o melhor ecrã de todos os smartphones segundo a DisplayMate.

Um prémio especial para o iPhone 13 Pro Max

Para além de toda a opinião que os utilizadores possam ter sobre os seus smartphones, há alguns testes que são importantes e quase necessários. Estes avaliam, com padrões bem definidos, alguns elementos. Claro que também os comparam e criam tabelas muito importantes.

O iPhone 13 Pro Max passou pelas mãos da DisplayMate e os resultados foram agora conhecidos e apresentados em detalhe. Este smartphone da Apple consegue bater a pontuação que o modelo do ano passado obteve e conseguiu tornar-se o smartphone que tem o melhor ecrã do mercado.

O melhor ecrã entre todos os smartphones

Segundo a DisplayMate, e com base nos seus testes e medidas objetivas de laboratório, o iPhone 13 Pro Max recebe um Prémio Best Smartphone Display. Ganha com o maior desempenho de ecrã desta entidade e nota A+ em 12 Avaliações de Desempenho de Ecrã de Smartphones, incluindo 6 que são visualmente indistinguíveis da Perfeição.

Um dos recordes que o novo iPhone 13 conseguiu foi o maior brilho de ecrã completo em smartphones com ecrãs OLED. Outros resultados definidos ou igualados pelo iPhone 13 Pro Max incluem a mais elevada precisão absoluta de cores, a maior taxa de contraste, menor refletividade de ecrã e outros.

Um prémio importante da DisplayMate para a Apple

Com o seu ecrã de 6,7 polegadas, a grande novidade do ecrã deste iPhone e do 13 Pro é presença da tecnologia LTPO. Esta permite ao smartphone ajustar a taxa de atualização dos 10Hz até aos 120Hz, economizando muito mais energia.

Este é um prémio importante para o novo iPhone 13 e que a Apple ganha novamente este ano. Após vermos o iPhone 12 Pro Max arrecadar esta nomeação, é agora a vez do modelo mais recente a conseguir bater todos os resultados e conseguir também uma posição bem no topo desta lista bem exigente.