É já na próxima 3.ª feira que a Microsoft vai abrir o Windows 11 a todos os utilizadores. É neste diz que todas as atualizações podem começar e que o novo sistema operativo pode ser finalmente avaliado por todos.

Com muitas notícias associadas e muita informação da Microsoft, não se esperava o resultado de um novo estudo. Do que foi descoberto, a maioria dos utilizadores não conhece o Windows 11, o novo sistema da Microsoft.

Windows 11, afinal o que é? Estudo revela tudo

O empenho que a Microsoft está a ter para o seu novo sistema operativo é muito grande. O Windows 11 quer mudar a interface oferecida aos utilizadores, ao mesmo tempo que traz um conjunto de novas funcionalidades importantes e que são esperadas.

Um estudo realizado recentemente veio mostrar que afinal o Windows 11 não é assim tão conhecido dos utilizadores. Os dados recolhidos mostraram que 62% dos utilizadores do Windows não sabem que o Windows 11 vai ser lançado.

Poucos conhecem este novo sistema operativo

O cenário parece não ser favorável para a Microsoft mesmo para quem está consciente da chegada do novo sistema. Destes, apenas 41% declararam que vão fazer a atualização para o Windows 11. Dos restantes, 14% não o vão fazer e 45% não decidiu anda o que fazer com o novo sistema da Microsoft.

No que toca a novas funcionalidades, há também alguma confusão com os utilizadores. A grande maioria dos que querem fazer a atualização não conseguem decidir qual a funcionalidade que mais consideram interessante. No que toca a respostas efetivas, a mais reconhecida é mesmo a capacidade de correr apps Android.

Há um longo trabalho para a Microsoft

Com toda a confusão que tem havido sobre os requisitos de hardware, seria esperado que muitos já soubessem se conseguem ou não correr o Windows 11. A verdade não podia estar mais longe desta realidade, com 2 em cada 3 utilizadores a não ter ainda a certeza desta compatibilidade.

O estudo foi realizado pela Savings.com e limitado ao mercado dos EUA. Ainda assim, é um excelente indicador para o cenário que espera a Microsoft e o novo Windows 11. A poucos uma semana da sua chegada, era esperado que muitos mais tivessem conhecimento da sua existência.