O Facebook é uma rede social que depende muito das reações dos nossos contactos ao que publicamos. Os Likes são reconhecimento dos nossos pares ao que tornámos (mais ou menos) público.

Na verdade, muitos não querem estas reações tornadas públicas e pretendem escondê-las. A maior rede social da Internet tem disponível esta opção, apesar de não ser rapidamente acessível. Assim, veja como pode esconder os likes das publicações no Facebook.

Se muitos gostam de ver a valorização das suas publicações no Facebook com o acumular de Likes, outros utilizadores desta rede social não querem esta informação tornada pública. As razões são muitas e dependem sempre do que os utilizadores querem que seja visto.

Mesmo não sendo muito usado pelos utilizadores, o Facebook permite aos utilizadores manter anónimo o volume de Likes que as suas publicações tiveram. Esta informação pode também ser escondida para as publicações que os seus contactos fazem na rede social.

Para esconder esta informação, os utilizadores devem começar por abrir o menu que a app do Facebook oferece. Para isso devem carregar nas 3 barras horizontais que encontram no topo, do lado direito da interface. Aqui dentro, devem encontrar a opção Definições.

Na lista de opções que as definições do Facebook alberga, devem encontrar logo no início uma entrada chamada Preferências de reação. Ao abrirem esta área, vão encontrar 2 opções. A primeira esconde os likes das publicações de terceiros e a segunda nas publicações do utilizador.

Estas duas opções vão estar desligadas e o utilizador precisa apenas de ativar as que quer passar a ter em funcionamento. Pode desligar a de terceiros, as suas ou ambas. No caso de ativar as suas, estas ficam escondidas para todos os utilizadores do Facebook.

Cabe assim aos utilizadores decidirem como querem ter estas opções ativas, ou não. Podem facilmente esconder todos os Likes das suas publicações no Facebook ou simplesmente esconder as reações das publicações de terceiros. Assim, fica uma interface mais limpa e sem uma informação que muitos consideram desnecessária.